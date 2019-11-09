蔡英文官方LINE突破60萬　今再推VIP排行榜搶攻社群聲量

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020總統大選開放登記剩一週，總統蔡英文的官方LINE好友人數日前突破61萬大關，成為台灣LINE好友人數最多的政治人物。蔡英文官方LINE9日再推出「VIP排行榜」，公布LINE友的「辣度」排名，預計選前兩個月，火力搶攻社群聲量，VIP排行榜上線後因湧入的LINE友過多，還造成系統一度無法進入，可見歡迎程度。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，蔡英文總統官方LINE於6月推出「VIP系統」，只要邀請好友、分享文章，或是時常傳訊息給蔡英文加油打氣，即會自動計算積分，積分越高就表示你是越辣的辣台派；另外，只要LINE友邀請越多好友、參加辣台派開講等活動，也可得到活動限定徽章，LINE友還能點開徽章圖鑑，查詢尚未得到的徽章。

廖泰翔透露，包含組織系統的志工訓練，後援會成立活動等，也都持續的整合線上與線下活動，許多志工在參加完志工訓練後，還會獲得私人的蔡英文感謝訊息，讓參加民眾大感窩心。

▲蔡英文官方帳號LINE好友突破60萬。（圖／翻攝LINE）

廖泰翔指出，今再度推出「排行榜」功能，蔡英文的LINE友將會看到辣度前30名的辣台派，以及自己目前的排名，勢必又掀起一波熱潮，「VIP排行榜」上線後，因同時湧入人數過多，許多LINE友一度無法進入頁面，經維修後目前已恢復正常，造成辣台派的不便，非常抱歉，但提醒辣台派要記得查看自己的排名。

廖泰翔也說，社群是現今選戰不可忽略的一環，蔡英文總統競選團隊近日推出「萬人共筆・小英安價」及「總統府大冒險」AVG遊戲，屢屢寫下台灣選舉史上的創舉，上線一個禮拜內，總流量已超過55萬次，蔡英文官方LINE也不斷推陳出新，加強與選民的互動，目標就是在最後關鍵時刻，將線上聲量轉為提升線下實際的投票率。