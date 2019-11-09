阿北筷子COS「麥克風頭」逗樂賴品妤　3千網友搶按讚喊加油

▲阿北超萌替賴品妤加油。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委候選人賴品妤9日到萬里參加順天府平安餐會。過程中，遇到一位可愛阿北用自己手上的筷子「Cosplay」賴品妤的招牌姿勢「麥克風頭」。超萌畫面一出，吸引超過三千網友湧入賴品妤臉書按讚，同時也替賴品妤拚勝選喊加油。

賴品妤透過臉書開心表示，「這天大清早來到萬里漁會，碰到好多鄉親啊！！！！長輩熱情握著我的手帶我去給親朋好友認識，更有幽默的大哥用筷子地味cos我的麥克風頭，我也是笑了。」

賴品妤提到，「我也和參加健走研習活動聚餐、順天府平安餐會的朋友們問好、拜託，有新北市議員周雅玲、新北市議員張錦豪和我一起組成『超強團隊』，我相信一定能地方中央一條心，認真打拼為鄉親，衝衝衝！」

賴品妤人氣高，前行政院長賴清德也出任她的競總主委。賴清德日前受訪時表示，要全力支持民進黨新生代，賴品妤是太陽花學運的要角，對國家社會有相當的使命感，這樣的年輕人，要提拔、栽培、支持；其次，賴品妤的選區剛好是他的出生地，他很高興有這個機會能夠邀請父老鄉親支持賴品妤。

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