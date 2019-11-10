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台船駁動員令！阮昭雄：參與小英競總成立大會由工會自主決定

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▲▼蔡英文站台羅致政，香港人現身挺。（圖／記者蔣婕妤攝、蔡英文競選辦公室提供）

▲蔡英文。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文16日將在高雄舉辦競選總部成立大會，有媒體報導稱台船工會受到介入著手動員參與總統競選活動。對此，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，對於這項活動的安排，台船工會已經有清楚的說明，工會是站在產業發展、國防安全的共同利益下，認同總統推動國艦國造、潛艦國造與風力發電等政策，並支持總統連任，這些安排是基於工會的自主決定。

阮昭雄說，工會基於自主決定，在選舉時共同支持對產業發展有利的特定政黨或候選人，在任何勞權發達的歐洲國家都本來就是常態，也是民主政治下勞工團結權的正常顯現。阮昭雄說，韓市長和他的團隊一方面反對潛艦國造，扼殺國防產業生機，一方面卻又用這種抹黑方式，羞辱高雄在地的勞工朋友，實在令人難以苟同。

一張台船動員令的通知單，被貼到「李四川臉書社團」，，載明參加總統蔡英文在11月16日（周六）下午3點半舉辦的高雄競選總部成立大會，不但要求理事會成員本人加眷屬3人（1+3）、幹部本人加眷屬2人（1+2）參加外，若無法參加者除須填寫請假事由，還必須另找代理人出席。

對此，台船工會10日上午發出聲明，強調自前幾屆起，每遇選舉，皆召開理監事會，決議支持人選後予以聲援，本會長期以來都是工會自主，而且經過全體理監事會成員無異議通過在案，僅限於工會幹部成員參加。

台船工會表示，本會支持的人選不分黨派，第九屆立法委員選舉時，本會甚至決議不支持管碧玲委員。這次之所以支持蔡英文，因為蔡英文上任後全力支持台船的重大建設，尤其是潛艦、風電等重大影響台船營運的業務，所以基於照顧台船人的前途，本會全力支持蔡英文連任。

▲▼台船動員 。（圖／翻攝李四川粉絲團）

▲台船動員 。（圖／翻攝李四川粉絲團）

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