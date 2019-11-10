韓國瑜陣營批潛艦國造惹火台船　工會幹部3分析：扼殺造船產業斷生路

▲台船公司為中鋼運通公司建造208,000載重噸原料專輪「中鋼光輝輪」。（圖／台船提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨連兩日，先批評「國艦國造」假議題，接著劍指台船動員支持總統蔡英文，認為國家機器伸手國營企業，此番也惹火台船，隨即發聲明直接表態支持蔡英文。對此，台船工會幹部提3點分析，認為韓陣營對產業、政策陌生，而反對潛艦國造，對工會來說，是扼殺造船產業，斷大家生路。

對於潛艦國造的議題，韓國瑜9日在基隆座談時，附和黨籍立委參選人，認同是「假議題」，甚至反諷未來如果說要建造航空母艦，發射登陸月球？他認為，國防應該要小巧、具嚇阻且靈活的毒蝦，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復，呼籲政府要量力而為。

接著隔天則操作台船支持蔡英文的訊息，根據「李四川臉書社團」中的貼文，台灣國際造船公司工會通知單，載明參加總統蔡英文在11月16日（周六）下午3點半舉辦的高雄競選總部成立大會，不但要求理事會成員本人加眷屬3人（1+3）、幹部本人加眷屬2人（1+2）參加外，若無法參加者除須填寫請假事由，還必須另找代理人出席。

接連兩天操作潛艦國造、台船議題，也惹火了高雄在地最大造船業。台船工會10日發出聲明，直接表態支持蔡英文連任，理由是在蔡英文上任以來，全力支持台船的重大建設，尤其是潛艦、風電等重大影響台船營運的業務，所以基於照顧台船人的前途，本會全力支持蔡英文連任。

對於這兩天的動作，台船工會幹部提出3點分析，首先是韓陣營「對於產業陌生」，無論台船或是幾個主要的國營事業工會，都有高度自主性，在高雄的人都知道，沒有人可以輕易左右，「韓陣營的說法，不是故意抹黑，就是真的不懂。」

其次工會幹部認為，是對「政策很陌生」：造船業這幾年因為國際景氣、運輸型態改變（空運大幅降價等）非常蕭條，還好這三年台灣投入風電、國艦國造的政策非常清晰，讓產業有機會復甦，產業工會當然支持提出這樣政策的候選人。

最後，工會幹部指出，韓國瑜反對潛艦國造，對工會來說，就是要扼殺造船產業，斷大家的生路，「韓國瑜骨子裡是威權心態，我不支持的政策，連帶整個產業也不能發展，管你後面是一萬個家庭還是一整個國家的安全。」

▼韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



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