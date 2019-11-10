台船聲明支持蔡英文連任：潛艦、風電政策影響營運　照顧台船人前途

▲台船公司首次挑戰超大型營運中船舶的加改裝作業，成功為1.3萬TEU貨櫃輪加裝脫硫洗滌器。（圖／台船提供）



記者陶本和／台北報導

在「李四川臉書社團」有人貼出台灣國際造船公司工會通知單，載明參加總統蔡英文16日下午的高雄競選總部成立大會。對此，台船工會10日發出聲明，這次支持蔡英文，是因為在她上任後，全力支持台船重大建設，尤其潛艦、風電，重大影響台船營運的業務。

根據「李四川臉書社團」中的貼文，台灣國際造船公司工會通知單，載明參加總統蔡英文在11月16日（周六）下午3點半舉辦的高雄競選總部成立大會，不但要求理事會成員本人加眷屬3人（1+3）、幹部本人加眷屬2人（1+2）參加外，若無法參加者除須填寫請假事由，還必須另找代理人出席。

對此，有人批評「國家機器介入選舉」、「不去肯定秋後算帳，大家都心知肚明」、「這不叫動員什麼才是動員？有便當嗎」、「星期六不參加造勢動員還要請假，還要自己找代理人，造勢是工作內容嗎？勞動部瞎了嗎」。

不過，這也掀起台船工會的怒火，10日上午發出聲明，強調自前幾屆起，每遇選舉，皆召開理監事會，決議支持人選後予以聲援，本會長期以來都是工會自主，而且經過全體理監事會成員無異議通過在案，僅限於工會幹部成員參加。

台船工會表示，本會支持的人選不分黨派，第九屆立法委員選舉時，本會甚至決議不支持管碧玲委員。這次之所以支持蔡英文，因為蔡英文上任後全力支持台船的重大建設，尤其是潛艦、風電等重大影響台船營運的業務，所以基於照顧台船人的前途，本會全力支持蔡英文連任。

▼台船動員支持蔡英文連任。（圖／翻攝李四川粉絲團）



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