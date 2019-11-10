韓國瑜貸款買7200萬豪宅　陳佩琪：拿得出合法收入證明　相信台灣不仇富

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

經常自稱「庶民」的國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買南港7200萬豪宅，引發外界關注。台北市長柯文哲妻子陳佩琪10日在臉書發文表示，「誰曾花7200萬買過什麼豪宅， 誰曾在幾歲時擁有內湖15塊土地，只要拿得出合法收入證明或贈與流程，相信台灣社會是不仇富的」，她認為，理財能理到發大財，每個人都會給他們拍拍手。

陳佩琪分享，2014年先生第一次要選市長時，有次從外頭回家，看到主要的對手當起我們社區的巡守員來了，他很盡責的拿起大型手電筒，往我們家四樓一照：「柯醫師也住豪宅喔！他為什麼這麼有錢啊？要出來對外界說清楚。」當時因為有MG149事件，她已經將家中20多年來夫妻的收入明細都交給先生去競選總部公布了，也詳細保留買房簽約和所有對銀行的還款證明，只是當時沒人質疑，所以沒拿出去公布。



陳佩琪指出，2014年選舉期間，不時有人寄「X家發財啟示錄」這類的小冊子， 內容詳列這家族何時變成自耕農、何時取得農地、何時變更土地等等的資料，柯文哲看了就要她把這些資料全丟了，他說那是他們上一代的事，跟下一代要選舉的人無關，司法若有本事，就去蒐集上一代不法的證據，上一代的事，罪不及下一代。

陳佩琪說，「先生說的沒錯，以我的財經知識，誰曾花7200萬買過什麼豪宅， 誰曾在幾歲時擁有內湖15塊土地，只要拿得出合法收入證明或贈與流程，相信台灣社會是不仇富的，理財能理到發大財，每個人都會給他們拍拍手，財經雜誌也會追蹤報導才是」。



陳佩琪表示，去年選舉時她唯一的官司「財產來源不明」，就是基於這種理念，不能只拿一張A4紙在螢幕前鬼畫符一番，再把她曾說過的支出明細全集中到這次申報前，再結論說我們夫妻財產應該是要負的幾千萬，這種品質的邏輯思維也可拿來做成一集節目？廣告錢真的這麼好騙？要質疑政治人物的財產，請把2014年當選的縣市首長的財產通通view過一遍，不管說是「上一代給的」，還是從政後賺來的，還是妻子娘家贈與來的，只要拿出憑證，節目上有合法求證 ，公平比較，她也不會想花錢、花時間去上法院。



陳佩琪說，2014年年中，她曾收到信義國稅局的正式公文函，要她提供99年底和某大牌藝人的X姓經紀人的買房契約，公文的措辭口氣很強硬：「國民有提供證據的義務，否則當受罰」，心想自己到底做錯什麼了。



她說，「我們這一代可能小時候被高壓統治習慣了，第一時間的knee jerk反應就是：『莫非國家機器動起來了？』」於是趕快和代書求救，代書經驗老到說，「他們應該是要追你前一手買空賣空、手握紅單，擁有買賣權力的炒手啦，你們這一棟早期應該是被某個炒房集團鎖定，在你買下之前，已經被炒過好幾回了。」

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