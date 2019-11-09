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韓國瑜「幾流人民選幾流政府」　卓榮泰回嗆：不准侮辱高雄人！

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▲▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（資料圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／台南報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜8日下午砲轟蔡政府，「有幾流的人民就會選出幾流的政府。」對此，民進黨主席卓榮泰9日在台南時回嗆，現在很多人都在後悔，早知道「其邁回來就好」，所以「幾流人民選出幾流政府」這句話是在酸高雄市民嗎？「不准侮辱高雄人！」

卓榮泰9日南下替立委王定宇成立關廟、龍崎競選總部助講，他表示，韓國瑜一直說謊，拿韓國瑜前幾天說「幾留人民選出幾流政府」這句話當例子，這是在侮辱高雄市民的話嗎？高雄市民選出韓國瑜，結果很多人現在都後悔，早知道陳其邁回來就好，所以這句話「是在侮辱高雄嗎？不准你侮辱高雄人！」

卓榮泰提到，高雄人一時被騙，被花言巧語、膨風所騙，這不能怪人民，但現在已知道韓國瑜是怎樣的人、講什麼樣的話，這次的選舉不會再上當，讓大家用選票告訴韓國瑜，並非選總統看出什麼樣的人，而是「什麼樣的人不能來選總統！」

關於韓國瑜「幾流人民選出幾流政府」言論，是他8日批評蔡英文執政三年半只有權力、貪腐，沒有人民，呼籲軍公教要發自內心的吶喊，在明年總統大選及立委選舉大團結、大爆發、大勝利。

韓國瑜接著批評，有幾流的人民，就會選出的民代，幾流的民代就會監督出幾流的政府，有幾流政府就會有幾流的施政品質。

白白胖胖也是一種美

▼蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀等多人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀等多人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡英文、王定宇台南仁德、關廟龍崎聯合競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、副秘書長林飛帆、嘉義縣長翁章梁、政論節目主持人鄭弘儀等多人站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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