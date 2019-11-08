影／洗完澡只披浴巾…她進臥室「驚見室友老公躲門後」嚇壞：還不斷對我笑！

▲李女披著浴巾進到臥室，沒想到卻看見驚悚一幕。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「我洗完澡出來，就被這景象嚇壞了！」大陸一名李姓女子表示，她在江蘇省南京市和一對夫妻合租房子，近日晚間沐浴完畢後就披著浴巾走回自己臥室，沒想到把門推開的瞬間，竟然看見室友丈夫一人站在裡頭，並且不斷對著她笑，嚇得她放聲尖叫趕緊報警求助。

據《看看新聞》報導，李女指出，她在上（10）月28日晚間在租屋處洗澡，洗完後發現客廳沒有開燈，心想外頭應該沒有半個人，所以就只披了浴巾衝回自己臥室，不料一把門推開，就看見「夫妻室友」當中的張姓男子，而且對方還不斷對著她笑，讓她相當驚慌。

▼張男事後坦承進入李女臥房內的目的。（圖／翻攝自看看新聞）

李女回憶當時的景象表示，「我洗完澡出來，第一反應就是想趕快關門，因為我沒有穿衣服直接進來（臥室）了，結果我把門一推，發現他（張男）就站在門後面，看到我的時候還在笑！」張男被捕後坦承，當晚睡覺前，在手機裡翻看了一些女性的性感圖片，所以突然想翻找一些其他女性的私人物品，藉機滿足慾望。

張男趁著老婆睡著時，偷偷溜出主臥室，潛進李女的房間內，進而引發一連串後續事件。據悉，張男被依法處以行政拘留5日以及200元人民幣（約新台幣870元）罰金。網友看完後也替李女捏一把冷汗，「幸好沒有發生憾事」、「和其他人一起住，還是要多留心一些」、「都已經有老婆了，怎麼還有臉對室友這樣」、「看來要離婚了」、「與別人合租的話，我絕對不敢穿得太單薄」、「說不定主臥房已經有好幾件李女的貼身衣物也不一定」。

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