中華隊轉播驚見「圓翹屁蛋」！老司機神出...竟是20歲酒窩長腿妹

實習記者賴韻如／綜合報導

2019年世界棒球賽（WBSC）12強賽，中華隊5日以6：1的佳績擊敗波多黎各。不少守在電視機前的觀眾意外發現，當時電視轉播中出現了超養眼的一幕，就是畫面中出現了一名擁有白皙長腿、渾圓屁股蛋的啦啦隊員，照片曝光後意外掀起熱烈討論。

從網友分享的照片中可以看到，當時球賽攝影師在捕捉右打者認真準備揮棒，沒想到他的後方竟然有一名背號10號的啦啦隊員大露白皙長腿和圓渾屁股蛋，畫面「焦點」全部被吸引走，讓人忍不住直視。不少網友也紛紛列出當天比賽在場的8名正妹啦啦隊員，最後經過衣服、身材等等比對後，大家推測這名「長腿屁蛋妹」就是柔伊zoe。

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在 Instagram 查看這則貼文 柔一 zoe（@rouyi113）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 19 日 下午 3:03 張貼

據悉，柔伊zoe目前年僅20歲，就讀於開南大學，她不僅長相十分甜美，擁有水汪汪大眼、可愛迷人小酒窩以及超白皙皮膚，更有著相當傲人的身材。柔伊近日也有受邀參加綜藝節目，讓她的人氣急速攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 柔一 zoe（@rouyi113）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 上午 4:41 張貼

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「專業的攝影師」、「每次都會忘記看球賽」、「期待今晚的右打者」、「攝影師可能要加薪了」、「長得好可愛，被她圈粉了」、「人家看球賽，你在看屁股蛋，太不專心了吧～」、「短裙太誘人」、「專心看球.....」。

在 Instagram 查看這則貼文 柔一 zoe（@rouyi113）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 5 日 上午 8:45 張貼