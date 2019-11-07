挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

▲男網友挖出70年前舊照，驚訝發現「爺爺當過日本兵」。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友近日清理舊物，意外找到爺爺一系列照片，這才發現爺爺不只是中醫師，還是一名台籍日本兵，甚至在戰後跟桂系名將白崇禧、川軍將領楊森去山裡打獵，一生行醫救人，「總覺得爺爺的一生是個傳奇故事，但爺爺在日據時代歷經什麼，我也找不到答案了。」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，他從小到大對爺爺的印象就是一名單純的中醫師，只聽過從軍時是軍醫官，後來家中知道爺爺過去的人都已經過世，他也無法深究，沒想到最近清理舊物，竟發現爺爺當過日本兵，讓他非常驚訝。

▲原PO表示，爺爺（箭頭處）生了9個孩子，他的父親排行老二。

原PO指出，家族早期是苗栗客家人，後來移居花蓮鳳林，「有聽爸爸說過，白崇禧、楊森將軍都會跟爺爺去山裡打獵」，但因為兩人都是國府將領，推測應該是戰後的事情了。

他說，爺爺一生行醫，很多窮人看病繳不出錢，爺爺也不會去追討，可謂行醫有德，後來甚至拿到第二屆華陀獎，生了9個小孩，他的父親排老二，照片中的全家福是爺爺北上打拼事業的時候，「總覺得爺爺他的一生是個傳奇故事」，但本人日據時經歷過什麼，他已經不得而知，只能透過照片臆測。

▲原PO說，爺爺曾獲頒第二屆華陀獎。

許多網友看完後，紛紛留言表示，「照片超珍貴要好好保存」、「這個一定要傳承下去」、「我外公也當過日本兵，那個年代非常辛苦」、「我爺爺也是去南洋打過仗，很慶幸有命回來」、「聽說我阿公去過南洋，但是是不好的回憶，他不愛說這件事」。

其中，有網友從照片推測，原PO爺爺可能是太平洋戰爭後期（1942年－1945年）被徵召去南洋戰場，能平安歸來很幸運，也引起不少迴響。

▲照片中可見，原PO爺爺頭戴鋼盔、手拿步槍，前方還坐著一排波音達獵犬。

▲考試院民國37年頒發的「醫師考試及格證書」。

▲感謝狀。