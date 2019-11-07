　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲男網友挖出70年前舊照，驚訝發現「爺爺當過日本兵」。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友近日清理舊物，意外找到爺爺一系列照片，這才發現爺爺不只是中醫師，還是一名台籍日本兵，甚至在戰後跟桂系名將白崇禧、川軍將領楊森去山裡打獵，一生行醫救人，「總覺得爺爺的一生是個傳奇故事，但爺爺在日據時代歷經什麼，我也找不到答案了。」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，他從小到大對爺爺的印象就是一名單純的中醫師，只聽過從軍時是軍醫官，後來家中知道爺爺過去的人都已經過世，他也無法深究，沒想到最近清理舊物，竟發現爺爺當過日本兵，讓他非常驚訝。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲原PO表示，爺爺（箭頭處）生了9個孩子，他的父親排行老二。

原PO指出，家族早期是苗栗客家人，後來移居花蓮鳳林，「有聽爸爸說過，白崇禧、楊森將軍都會跟爺爺去山裡打獵」，但因為兩人都是國府將領，推測應該是戰後的事情了。

他說，爺爺一生行醫，很多窮人看病繳不出錢，爺爺也不會去追討，可謂行醫有德，後來甚至拿到第二屆華陀獎，生了9個小孩，他的父親排老二，照片中的全家福是爺爺北上打拼事業的時候，「總覺得爺爺他的一生是個傳奇故事」，但本人日據時經歷過什麼，他已經不得而知，只能透過照片臆測。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲原PO說，爺爺曾獲頒第二屆華陀獎。

許多網友看完後，紛紛留言表示，「照片超珍貴要好好保存」、「這個一定要傳承下去」、「我外公也當過日本兵，那個年代非常辛苦」、「我爺爺也是去南洋打過仗，很慶幸有命回來」、「聽說我阿公去過南洋，但是是不好的回憶，他不愛說這件事」。

其中，有網友從照片推測，原PO爺爺可能是太平洋戰爭後期（1942年－1945年）被徵召去南洋戰場，能平安歸來很幸運，也引起不少迴響。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲照片中可見，原PO爺爺頭戴鋼盔、手拿步槍，前方還坐著一排波音達獵犬。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲考試院民國37年頒發的「醫師考試及格證書」。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲感謝狀。

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

▲▼挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！他一看驚：爺爺竟是日本兵。（圖／爆廢公社）

ET快訊
基隆男遭倒車輾吞！趴地「爆頭亡」消失　驚悚畫面曝光
33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　網羨：沒嫁錯
台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

波蘭挖出海中怪物「上龍」化石　血盆大口能直接咬死蛇頸龍

泰15歲少女「3天賺10％」成功騙倒500大學生　狂撈1500萬落跑

芬蘭海灘出現30米長「冰蛋海」！攝影師住25年首見　專家曝形成原因

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

波蘭挖出海中怪物「上龍」化石　血盆大口能直接咬死蛇頸龍

泰15歲少女「3天賺10％」成功騙倒500大學生　狂撈1500萬落跑

芬蘭海灘出現30米長「冰蛋海」！攝影師住25年首見　專家曝形成原因

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

世棒12強台灣賽事戶外轉播　陳杰準備肉粽嗨翻球迷

Rosé超短洋裝露「真實腿型」！　零修圖照曝光網驚：我的天啊

22歲女偶像遭爆「勾人夫親密逛街」　變裝約會照挨轟小三…爆哭宣布退團！

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

牙齒「謎樣變黃」一年！他尷尬爆…醫一檢查驚呆：是胃癌

被爆交往47任男友「大家都覺得是真的」　陳意涵當面問老公：你相信過嗎？

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

「5種面相」沒事別惹他們！　「鼻樑起節」愛耍陰招…命理專家：報仇方式意想不到

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

新奇熱門新聞

芬蘭海灘出現30米長療育「冰蛋海」！

泰少女騙倒500大學生　狂撈1500萬

她退8年前印表機！好市多怒註銷會員

暴牙魯妹開7600萬嫁妝　新郎秒迎娶

波蘭挖出上龍化石　比虎鯨還大

霸王牙結石超大　塞滿半張嘴網嚇壞

沖天炮緊插屁股縫　蠢男下一秒慘遭爆菊

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

世界最長單字　189819字母組成

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

板橋鐵板燒店供免費「wife」

椅背改成龍頭　師傅給他2個成龍頭

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

更多熱門

相關新聞

吳政迪搶亞洲電視大獎視帝！爸媽更興奮

吳政迪搶亞洲電視大獎視帝！爸媽更興奮

吳政迪在本屆金鐘獎一票之差敗給前輩龍劭華，28日亞洲電視獎公布入圍名單，吳政迪以《日據時代的十種生存法則》入圍最佳男主角獎，將與張棟樑、謝祖武等8位入圍者角逐該獎項。吳政迪表示爸媽對於自己在金鐘獎沒得獎有點失落，這次首度入圍國際性獎項，他笑說爸媽得知消息後重新燃起希望，反應比自己還興奮！

登門討債難敵武士刀　男被砍4刀慘死

登門討債難敵武士刀　男被砍4刀慘死

SUZUKI武士刀重機50cc縮小迷你版

SUZUKI武士刀重機50cc縮小迷你版

數位迷彩雨衣換裝　小飛俠2.0？

數位迷彩雨衣換裝　小飛俠2.0？

拆除卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

拆除卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

關鍵字：

台籍日本兵軍裝武士刀軍醫日治日據

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

更多

最夯影音

更多
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面