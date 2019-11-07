團購蛋捲等2年半！媽苦笑「兒子從胎兒→1歲10個月」還沒領到　他哭：我3年

▲蛋捲示意圖，與本文業者無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有的人堅決不排隊等吃飯，有些卻願意排上2、3個小時吃一碗麵，大家願意為了美食等待多久呢？一名媽媽2年前團購了超夯蛋捲，預計在本月11日才能領到貨，讓她苦笑說兒子已從胎兒變成快要2歲的兒童了，詢問網友們是否有遇過等到天荒地老的團購經驗。

「你等過最久的團購零食是多久？」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己在2017年6月訂了知名蛋捲，然而店家當時就註明「2019年11月11日」才會拿到貨，讓她總共等了2年又6個月的時間，「我兒子從還沒出生，到現在已經1歲10個月了！」

請繼續往下閱讀...

只見她所分享的截圖中，團購社團強調，純手工蛋捲要等到2019年才會出貨，請消費者務必認真考慮再來下單。

▲團購蛋捲要等2年以上 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們震驚表示，「半年的檸檬塔我就覺得很久了」、「我也還在等（要3年）等我拿到我兒子應該上小學一年級了（目前中班）」、「壽命短一點的，還真等不到」、「這麼誇張」、「3年的燒餅，還在排隊中」、「這個好好吃，我請朋友訂購，最近才拿到耶」、「我們吃了很多桶都不知道要等2年」、「好像可以現場搶」。

不過也有人認為這都是飢餓行銷，而且可能會因為等太久了，到時候萬一味道普通沒達到期待值，容易產生很大的失落感，「有好吃成這樣嗎」、「飢餓行銷！遇到這種的我完全不會買」、「有時候會想訂訂看，但又不想被飢餓行銷洗到，所以只要是需要『等』的，全部都不買，沒有買賣就沒有傷害」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

