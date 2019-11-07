華聞快遞／優化投資環境！上海外商投資促進服務平台正式啟動

▲上海流光溢彩迎接第二屆進博會。（圖／中新社）

《上海》優化投資環境！上海外商投資促進服務平台正式啟動

第二屆進博會開幕期間，2019上海城市推介大會也於近日舉行，大會現場啟動了「上海外商投資促進服務平台」，並發布了引導促進投資的上海產業地圖，以服務外國投資者和外商投資企業為落腳點，全面展示上海投資環境、投資政策、產業分佈等訊息，實現投資項目和落地區域在線配對和定向對接。（中新社）

《甘肅》甘肅前9月新增減稅降費130.81億元人民幣

甘肅省稅務局透露，該局確保減稅降費政策落地生根，減稅降費規模和效應呈現逐月增大、面量齊增的態勢，今年前三季度，全省新增減稅降費130.81億元（人民幣，下同）。其中，新增減稅104.87億元，新增社保降費則達25.94億元。（中新社）

《上海》多國參展商牽手上海楊浦企業 推動優質特色產品進入大陸市場

第二屆進博會期間，上海交易團楊浦交易分團6日集中與7家參展商簽約，6個採購訂單落地。在簽約儀式上，作為企業代表，孟加拉的達達公司創始人薩夫表示，「將藉助進博會的展示平台，依托孟加拉國展品主題館的運營平台，透過線上、線下渠道將孟加拉的特色展品引入中國市場。」（中新社）

《浙江》浙江今年首批30萬株桑苗出口印尼 海關嚴把檢疫監管關

浙江省嘉興海關處透露，經杭州海關所屬嘉興海關檢驗檢疫合格，浙江省今年首批30萬株桑苗日前順利出口印度尼西亞。 據悉，桑苗是嘉興地區傳統出口農產品項目，每年出口量在30-100萬株。（中新社）

▲嘉興海關關員對出口桑苗進行現場檢疫查驗。（圖／中新社）

《北京》2019年大陸富豪榜出爐 馬雲以2,701億人民幣蟬聯榜首

據福布斯中國網站7日發布2019年度大陸富豪榜，共400位大陸富豪上榜。其中，馬雲以2701.1億元的財富值蟬聯榜首；馬化騰排名第2位，身家為2545.5億元；許家印排名仍為第3位，身家為1,958.6億元。（中新社）

《浙江》寧波進一步扶持外貿發展 5年後進口、出口雙雙破兆元人民幣

寧波市日前宣佈啟動「225」外貿雙萬億行動，到2025年，通過存量擴張和增量突破，實現全市外貿進出口總額翻一番，其中進口額、出口額分別達到1兆元；貨物出口額佔全大陸、全省的比重分別提高到4%、30%。寧波作為大陸十大外貿城市之一，對外貿依存度高達80%，每10個寧波人中，就有6個從事相關行業。（央廣網）

《黑龍江》下撥11億自然災害救災補助資金

黑龍江財政廳近日下撥2.5億元自然災害救災補助資金，為受災地區展開救災工作。據悉，全省共計45條河流82站發生超警戒水位以上洪水，262座水庫出現超汛限水位運行情況。洪澇災害造成部分道路橋涵損毀、農作物受災、房屋倒損，直接經濟損失較大，給災區民眾生產生活帶來很大影響。（黑龍江日報）

《廣東》第二屆廣州商務航空展開幕 十多架頂級公務機亮相

第二屆中國廣州商務航空展（廣州商務航空展）6日在廣州白雲國際機場商務航空服務基地開幕。據悉，本屆廣州商務航空展為期兩天，吸引了來自海內外500多名嘉賓及多家公務機製造商、運營商和關聯企業參加，展出了十多架世界頂級公務機。（中新社）

▼頂級公務機亮相。（圖／中新社）