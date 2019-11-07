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華聞快遞／東莞前三季度商品房供應創歷史最低　成交價同比漲15.3%

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▲廣東東莞長安鎮萬達廣場及周邊景象。（圖／翻攝自《新華社》）

▲廣東東莞長安鎮。（圖／翻攝自《新華社》）

《廣東》東莞前三季度商品房供應創歷史最低　成交價同比漲15.3%

中國指數研究院7日發佈的市場季報顯示，2019年前三季度，東莞市商品住宅供應330.26萬㎡/29314套，供應面積同比減少8.3%，創下歷史最低水平，前三季度商品住宅銷供比為1.21，市場供應明顯不足。（中新經緯）

《福建》第十五屆海峽兩岸林博會開幕

本屆林博會以「建設南方森林食品基地　發展全域森林康養產業」為主題。重點突出森林康養產業展示和推介招商，突出森林食品展銷和訂貨貿易，展示林業改革發展成果，開展項目推介洽談簽約，促進海峽兩岸林業交流合作，推動林業高質量發展。（福建日報）

《內蒙古》內蒙古10月份動力煤環比略降0.16%

數據顯示，10月份，內蒙古全區動力煤平均坑口結算價格為215.20元/噸（人民幣，下同），環比略降0.16%，其中鄂爾多斯市動力煤平均坑口結算價格為257.78元/噸，環比下降0.85%，同比下降9.02%，同期內蒙古全區電煤平均購進價格為205.67元／噸，環比略漲0.22%。（新華社）

《貴州》貴州集中開工333個項目　總投資達2078億元

貴州全省2019年第四季度重大工程項目暨基礎設施「六網會戰」(路網、水網、電網、地下管網、油氣網、網際網路基礎設施)項目7日集中開工，集中開工項目共333個，總投資2078億元。（中新社）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《青海》青海牧草生產90%以上實現機械化

近年來青海支持牧草生產全程機械化技術和綠色環保農機裝備的推廣應用，在牧草收獲機械、牧草加工機械設備在中央資金補貼額的基礎上，用青海省級資金按照不超過中央補貼額的90%進行累加補貼。（科技日報）

《重慶》傳統工業重鎮轉型　重慶發動「智能引擎」

到2020年，預計重慶全市智能產業產值可達7500億元，基本建成國家重要的智能產業基地和全國一流的大數據智能化應用示範之城，到2022年，重慶建成大數據智能化應用示範城市、城鄉融合發展的智慧社會樣板，「智慧名城」呈現雛形。（科技日報）

《山東》山東2020年核電裝機將達270萬千瓦

山東省將核電作為推動新舊動能轉換的主攻方向和有效載體，對核電產業發展做出了規劃——到2020年，核電裝機270萬千瓦；到2030年，力爭核電裝機達到2065萬千瓦。（科技日報）

《北京》截至10月末中國外匯儲備規模31052億美元　升幅0.4%

根據大陸國家外匯管理局網站消息，新聞發言人、總經濟師王春英介紹，截至2019年10月末，中國外匯儲備規模為31052億美元，較9月末上升127億美元，升幅0.4%。（中新社）

▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

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