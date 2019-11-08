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睡夢中被男友肘擊！　她鼻塞4年竟「瞬間暢通」　網大膽想法：我便祕很久了…

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▲▼情侶，吵架，失眠，睡眠。（圖／pixabay）

▲另一半如果睡相不好，可能常常會半夜被揍醒。非本文當事者。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

有些人睡著後會無意識的亂揮拳，很有可能就會不小心打傷枕邊人。一名女網友表示，另一半的睡姿非常差，常常半夜會突然飛來一腳把她嚇醒，昨天晚上她睡到一半，又在毫無防備的狀態下遭對方肘擊，想不到這麼一撞，困擾她多年的鼻塞竟然無緣無故就好了。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她4年前伏地挺身時，一個鬆懈就免不直接撞上地板，把鼻子給撞骨折了，導致後來留下鼻塞的後遺症，昨晚男友一個翻身，再度重擊她骨折過的鼻子，二度傷害讓眼淚直接奪眶而出，「爆痛之餘，二話不說立馬扁豬隊友一頓」。

請繼續往下閱讀...

▲▼被男友肘擊鼻塞竟好了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲男友意外成為耳鼻喉科專家。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，在暴怒的同時，原PO發現自己鼻塞似乎通了，睽違4年竟然可以再度用鼻子呼吸，「鼻塞的後遺症因為肘撃竟然好了」，讓她瞬間不知道該不該生氣，甚至還有點感謝男友的爆擊。

網友紛紛笑說，「因禍得福」、「睡夢羅漢拳，專治鼻塞」、「還有哪裡不通，不順暢的？快靠過來啊」、「傳說中的還～我～漂～漂～拳」、「瞬間打通任督二脈」、「妳知道雞姐的暴牙是怎麼好的吧」、「男友是耳鼻喉科醫師？」甚至還有人問，不知道男友的肘擊能不能治療便秘，「我便祕很久了！可以請他幫忙肘擊嗎？」

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