國道5車連環撞！8月大女嬰動完「頸椎減壓手術」　生命徵象穩定

▲縣長王惠美探望8月大女嬰。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

你一定會好起來！國道北斗段2日發生連環追撞車禍，謝姓護理師夫妻1家3口北上喝喜酒，謝的彭姓妻子當場不治，8個月大的女兒肺部挫傷，仍在彰基加護病房搶救，5天來不斷的有網友為她加油集氣，今天彰基醫院表示，頸椎第5節到第7節等處頸椎受損，昨天進行頸椎減壓手術後，目前生命徵象穩定。





▲5車連環撞。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

這起事件發生在國道一號北上223.3公里處，27歲的謝姓男子駕駛自小客車載著妻子、女兒與親友北上吃喜酒，卻意外發生事故，5輛車撞在一起，導致妻子彭女到院前失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，8個月大的女兒意識不清，昏迷指數9，送彰基醫院搶救。

▲5車連環撞。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

小女嬰被撞擊當日，經電腦斷層掃描，腦部無明顯的出血，但需密切觀察後續延持性出血；這次衝撞擊導致女嬰肺部挫傷，昨日入院已緊急給予插管維持呼吸；腹部雖無明顯出血，但抽血檢查血紅素確是下降，昨日緊急輸血125c. c，並施打止血針，在連續監測血紅素數據下，血紅素沒有降低，顯示體內沒再出血了。

終於度過3天關鍵期，彰基發言人周志中副院長今天表示，小女嬰由於遭受急速撞擊，日後漸漸導致左半邊肢體活動力不佳，6日安排磁振造影影像檢查，發現頸椎第5節到第7節等處頸椎受損，脊髓神經損傷，7日進行頸椎減壓手術。目前生命徵象穩定，繼續在兒童加護病房治療與觀察。

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