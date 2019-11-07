鵝子不包尿布尿床！人夫怨1句「到楊梅七百」樓超歪　客家人搶報到：秒懂

▲嗯？為什麼兒子尿床，到楊梅要七百？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友要斷奶嘴、斷尿布都需要時間，有個小男生日前主動跟爸爸說「我今天不要包尿布睡覺」，結局卻還是尿床了，讓爸爸忍不住拍下照片，PO上網抱怨「到楊梅七百 ，才十點半耶！」沒想到貼文釣出一堆客家人網友，重點都被一句「到楊梅七百」吸走，「客家人無誤」、「楊梅700，釣出客家鄉親。」

一位人夫在臉書《爆怨公社》貼文，說兒子跟他說「我今天不要包尿布睡覺」，他則回「嗯！好！」結果最後還是尿床，讓人夫忍不住翻白眼「到楊梅七百，才十點半耶」，還用hashtag抱怨「#男人的嘴騙人的鬼」。

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▲原PO看兒子尿床，忍不住爆出一句「到楊梅七百」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多家長們也紛紛留言，「我兒子也這樣」、「防水尿布墊是您的好幫手」、「哈哈哈哈哈哈，我已經買了防水床單預備了，雖然這床已經被嘔吐及尿液沾染無數次」、「我家也有，頭痛ing，很明白這種無奈。」

不過更多網友則是被文中的「到楊梅七百」吸引，就有人好奇發問，到底「到楊梅七百」是什麼，網友則留言解釋，「屌鴨妹治掰，台語就是五字的幹x娘78。」

一句話也釣出不少客家人網友，「聽得懂的就懂」、「推一個楊梅七百」、「新竹客家人來報到，楊梅700」、「 哈哈哈哈哈哈！現場客家的朋友人山人海」、「客家人無誤」、「我居然秒懂，楊梅700」、「重點已經不是尿床了，是到楊梅700」、「多唸幾次竟然懂了。」

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