哄嬰睡覺！媽「一包紅豆換自由」　高CP值蒙混法...眾人笑噴：要大賣了

▲ 媽媽用紅豆換來自由 。（圖／粉專「章魚燒老大的成長史」授權提供，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

每個小朋友都有不同的睡覺習慣，有些非要大人抱著的安全感才肯入睡。一名寶寶最近就習慣抓著大人的手才要睡，但媽媽就會被牽制住，無法做事，因此便祭出一個妙招，用「紅豆」取代手掌，蓋在寶寶的肚子上。網友們見狀後都笑噴了，紛紛表示「紅豆要大賣了」、「優秀」。

「有媽媽可以分享其他安撫妙招嗎？」一名媽媽在臉書「爆廢公社」分享哄嬰方法，她表示由於最近孩子都喜歡抓著大人的手才要睡覺，一隻手卡在那邊讓他們無法好好做事，於是就參考網路使出一個高招。

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只見她把紅豆裝在塑膠手套裡，然後放在孩子肚子上，就有和大手安撫一樣的效果，寶寶也很給面子睡得超熟。至於網友們擔心會不會寶寶一個翻身，紅豆就灑出來，媽媽表示其實手套有2層，第一層有打結綁起來，而且她有量過紅豆手的重量，是381克，大家不必太擔心。

▲「紅豆掌」的效果很好呢！

原PO笑說，雖然全家人都在旁邊照看著，但是能用紅豆換來幾分鐘的自由，就已經很開心了。

網友們看完都笑翻了，「優秀」、「生活智慧王」、「這麼那麼有梗啦，紅豆神之手」、「弟弟你被騙了啦！快起床」、「改天來試試」、「晚上還可以煮紅豆飯慶祝」、「紅豆從此開始熱賣」、「也可以裝米喔，少一條媽咪衣服味道」、「這很可以，CP值很高」。

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