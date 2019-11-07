配偶欄塗白騙她上鉤產2女！人夫瞞妻顧2家庭3年　一場病全破功

▲梨男背著元配發展婚外情，以為能兼顧好兩邊家庭，但紙包終究不住火，最後仍被抓包，台中地院審後判他8個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

人夫黎姓男子為了獲取婚外情對象張姓女子信任，竟把自己身分證配偶欄塗白，影印後騙張女上鉤，2人後續不僅穩定交往，還接連生了2個小孩。黎男原本以為能得心應手兼顧2家庭，但沒想到2018年6月他生病住院時，正宮突來探病，恰巧撞見他在外的3歲女兒撒嬌，向他喊了聲「爸爸」，整件事情因此曝光。台中地院審後依變造特種文書罪、通姦罪判黎男共8個月；張女則依相姦罪判4個月，皆得易科罰金。

據判決，人夫黎男在2014年時認識張女，當時明知自己已有婚姻家庭仍對她動心，為了能成功追到張女，還把自己身分證上的配偶欄塗白拿去影印，騙說自己單身。張女在信以為真後與黎男相戀，兩人在2015年4月時還產下了愛的結晶。

同年5月，張女前往戶政事務所要幫小孩報戶口時，發現黎男已婚身分，兩人因此大吵一架，但隨後在黎男的種種愛情宣言下，張女又再次相信了黎男，她深信黎男能隱瞞得宜、兼顧好兩家庭，給予她幸福生活。兩人的姦情也就此繼續發展下去，2018年3月時產下了第2個寶貝女兒。

不料2018年6月，梨男因病住進中國醫藥學院附設醫院，正宮18日前往探病時，黎男3歲的女兒剛好也在病房內，整件婚外情瞬間曝光！黎男知道紙包不住火後，馬上向妻子坦承在外另有家庭的事情，但妻子不願原諒，憤而向法院提告。

法官認為，黎男明知自己有婚姻家庭，既不用心照顧妻小，還為了與小三交往，變造身分證件欺瞞張女，與她產下2女。而張女後來得知黎男有家庭，但因已有小孩要顧無法立即放下所有，選擇繼續侵害黎妻配偶權，2人行為嚴重傷害黎妻。黎妻庭上表示對於2人作為無法原諒，盼求從重量刑。法官依變造特種文書罪、通姦罪判黎男共8個月，得易科罰金24萬元；張女依相姦罪判4個月，得易科罰金12萬。

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