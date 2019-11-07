10年快轉「全班買到剁手」最愛偶像卡　網曝「郵冊還活著」免費寄…現況曝光

▲讀書時代經典回憶，全班買到剁手！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

說到團購始祖，絕對不能不提這一本郵購冊子！一名女網友拿出三櫻商品目錄，直呼「這東西在10幾年前根本爆好買！」照片一曝光，秒引來4千多名網友朝聖，有人秘密分享，若想回味「那些年買到剁手的日子」，仍能向業者免費索取目錄。不過記者實地向業者求證，早在3年前已歇業。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張七、八年級的深層記憶，原來是一本2009年的三櫻郵購商品目錄，只要在班上傳閱下去，每位同學絕對暴動，比看書還認真。原PO也笑稱，「這東西在10幾年前根本爆好買，還要找同學們一起團購！」

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仔細看看照片，每一圖片、每一行字都讓人不由自主想起「那些年買到剁手的日子」，而爆買下去後，每天都期待著郵差伯伯送來包裹，原PO也嗨起來，向怨友們狂喊，「團購過的+1，讓我不孤單！」

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▲網友嗨炸！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

如今10年快轉，團購控紛紛分享必買的商品，「最喜歡買小卡」、「我好像買過很漂亮的吊飾之類的，有點忘記了」、「海報小卡超便宜」、「超好買，一堆卡通紙片」。其他人則自嘲，「真是懷念啊！我國中最愛和同學一起合購，還有蜜斯郵購也超好買，曾經和同學買掉好幾千塊，真的是有夠誇張的」、「+1集書籤，到現在還在，當時集了5、6本卡通、漫畫的書籤」、「以前買還不敢寄到家裡」、「團到郵差阿伯都知道我們又在亂買東西了」、「 我有經歷過盜版CD郵購的年代」。

另外，一大票人也好奇發問，「還有嗎？這種（郵購）？」有達人分享，「現在還有，也可以訂哦。還有本子哦，打電話他們會免費寄XD」、「以前家裡住在郵購公司附近，我們還會直接跑去那邊購買」、「我還到店面直接選購」。

▲客服仍掛在線上，無奈解釋營運不佳，早已停業！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

可惜的是，《ETtoday新聞雲》記者實際上網一查，發現業者有在臉書確實有設立粉絲團，也有在PChome設置賣場，最新文章卻停留在3年前，而網路賣場也無商品販售。對此，邱姓女業者回應，早在2016年已歇業，應粉絲、客人們要求，才沒把粉絲團給刪除，給大家留下美好回憶。

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