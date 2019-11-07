解決托育補助空窗期　蔡英文：2-3歲未進幼兒園補助可繼續！

▲總統蔡英文陪你說故事。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／新北報導

總統蔡英文7日上午赴新北樹林的富雅幼兒園，出席「小英總統陪你說故事」活動，針對2-3歲小朋友尚未就讀幼兒園，沒辦法領托育補助空窗問題指出，政府將加速增辦幼幼班，在2-3歲小朋友托育補助上，也會繼續到3歲，來解決空窗問題。

蔡英文上午在小朋友們「小英總統、小英阿姨」的歡迎聲中，參觀幼兒園教室、幼童創作曲，以及主題教學區；她也在民進黨立委蘇巧慧的陪同下，講述「不一樣，超神氣」繪本的兔子村故事。

儘管說故事的過程由蘇巧慧主導，蔡英文則扮演「蔡教授」的角色，教小朋友解說繪本裡面，兔子、胡蘿蔔等英文單字，馬上上演「英文教英文」實體版；隨後也進行有獎徵答，小朋友回應非常熱絡。

針對托育準公共化正式上路，有不少家長認為，2-3歲幼兒補助有空窗期問題。對此，蔡英文親自回應，強調政策在8月宣布以後，很多家長非常有感，但家長也反映0-2歲的小朋友，如果是在托嬰中心或由保母照顧，每個月有托育補助6,000元；而3-6歲小朋友進入幼兒園，學費也有補助，但2-3歲小朋友，如果還是由保母或托嬰中心照顧，沒有進入幼兒園，就沒有補助，造成空窗而產生負擔。

為此，蔡英文表示，她已經跟行政院有過幾次的討論，就是希望處理這個問題，主要必須快速增加2-3歲小朋友就讀的幼兒園幼幼班，讓更多小朋友可以進入；至於2到3歲的小朋友如果已經在托嬰中心或保母受照顧，還沒有進入幼兒園，6,000元的補助也會繼續到3歲，讓他們在0到6歲的過程中不會有空窗期。

▼蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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