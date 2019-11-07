地表最強女特勤保護未來總統　「腹肌炸裂」+「甜美臉蛋」讓人想戀愛！

▲國安女特勤。（合成圖／國安局提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國安局7日舉行大選維安編組結訓典禮，也公開特別製作的2020形象月曆。其中一名外型甜美可愛的女子張雅潔成為「嬌點」，她曾擔任國軍莒光日女主播，還有一位「腹肌炸裂」的女教練受到矚目，兩位都是這次總統特勤安維編組的成員之一。

張雅潔是特勤中心公關組的成員，也是總統特勤安維編組「5+1」預備組成員之一，她受訪表示，總統候選維安人員會經過抽籤分配，沒有抽到的話就是加強候選人的維護，確保大選維安，保護候選人安全。

張雅潔在形象月曆中，穿著一件短跑運動背心，帶領其他成員一起在海邊跑步，畫面相當唯美，他露出纖細的小蠻腰，結實的身材，可看出平日特勤中心訓練精實。

▲國安局月曆（8月)。（圖／國安局提供，下同）



另外，在3月分月曆中，還有一位「腹肌爆棚」的女健身教練，她是莊珮甄，畢業於女性專業士官班第12期，莊珮甄剛進入特勤的時候，其中一個測驗項目是舉重的推舉100下，為了通過測驗非常的辛苦，而且每年都是為了體能鑑測在運動，在兩年前，因為，朋友約一起上健身房，開始接觸重訓。

莊珮甄也在重訓一段期間後，改善了長期的腰痠背痛和上背駝背，肌力和體力都變好，而近半年開始有許多同事加入核心肌群的訓練，特勤人員每天在腰部扎著許多裝備，而且還要久站，當核心肌群經過了一段時間訓練，在執行勤務上有許多的幫助。

國安局特勤中心這次特地協請國防部軍聞社，以特勤中心各場地、總統府等為拍攝背景，月曆可以看出特勤人員平時各項訓練的縮影。從開場一月份照片更可以彰顯特勤「以身作盾」高尚情操，並呈現「專業低調」優質形象。

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