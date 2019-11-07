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林俊憲再爆：韓國瑜找政治人物施壓　逼迫台肥借款1400萬

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記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」競選市長的庶民形象因此破滅。民進黨立委林俊憲7日上午再爆料，韓國瑜於2014年11月發出存證信函要求台肥借給他約1400萬元的兩成房價錢，雖然一個月後遭到台肥拒絕，卻找來政治人物向台肥施壓，逼迫台肥在2015年4月同意借款，還特准韓國瑜分20年償還。

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。林俊憲6日指出，按照當時的規定，豪宅只能向銀行貸款五成，但韓國瑜卻要求業者借他房價兩成的款項，而業者一開始非常清楚的拒絕、寫了存證信函。他要問韓國瑜是如何的神通廣大，有沒有施加壓力給業者，讓對方後來大轉彎決定借錢。

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

林俊憲7日受訪時表示，韓國瑜自稱買房無關特權，但對於是否有逼迫台肥借錢至今卻不敢回答。林俊憲指出，當年馬政府打豪宅時，規定台北市七千萬元以上的豪宅只能貸款五成，否則原先的市場可以貸到七八成，他試問韓國瑜買房後是否在2014年11月發存證信函要求台肥借給他約1400萬元的兩成房價錢？

林俊憲說，台肥雖在一個月後回覆韓國瑜表示拒絕請求，但韓國瑜事後卻找來政治人物施壓，逼迫台肥在2015年4月借給他1400多萬，且這些錢原本是韓國瑜應該要繳給台肥的購屋款項，韓國瑜卻解釋成是「欠台肥」，然後特准韓國瑜分20年償還。林俊憲質疑「這不就等於是貸款嗎」？「這不就等於是特權嗎」？

▲▼林俊憲出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者李毓康攝）

林俊憲也批評，不要說是一般庶民，就算權貴買房也沒有像韓國瑜這麼厲害。韓國瑜雖然自稱買房無關權貴，那為何可以讓已經正式發存證信函拒絕借貸的台肥大轉彎？林俊憲說，希望韓國瑜能夠仔細回想一下，並且具體回答問題。

林俊憲認為，韓國瑜只敢講國家機器，但買房這件事早在幾個月前很多名嘴就在電視上講，韓國瑜當年賣房打了多少電話急著要賣，甚至將契約書到處傳，「自己大嘴巴都忘記了」，但凡走過就會留下痕跡，呼籲韓國瑜應該面對誠信問題，要選總統就應該受到檢驗。

▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）

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