六都高雄人最短命！環團臉塗煤灰怒宣布：12/15上街反空汙

▲南部反空汙大聯盟舉行記者會宣布12月15日舉辦高雄反空汙大遊行。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

南部反空汙大聯盟今（7日）北上舉行記者會怒批，中南部很多煙囪，每年秋冬惡劣空氣就會從中部散播到南部，其中高雄是重災區，從國民健康評比來看，高雄人最短命，因此不得不走上街頭，宣布12月15要在高雄辦「反空汙大遊行」，籲所有總統參選人要重視人民的性命。

要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊帶來從家裡陽台搜集上的煤灰，並將煤灰塗在自己臉上，她說重汙染工業產能一直增加，相對排放汙染也是一直增加，其中最嚴重的在高雄臨海工業區，根據國衛院報告指出，高雄人罹患肺腺癌發生率高出台北15倍。洪秀菊接著根據內政部2017、2018年統計，六都壽命最後一名就是高雄，顯示政府發展汙染工業，高雄人受害最深，呼籲高雄不能再繼續擴張汙染。

請繼續往下閱讀...

▲洪秀菊帶來從家裡陽台搜集上的煤灰塗在自己臉上。（圖／記者許展溢攝）

住在大林蒲的金煙囪文化協會進會發言人陳玉西指出，高雄空汙沒改善，西部都淪陷，她怒問是要工業發達？還是人民的生命健康比較重要？並說自己經營幼兒園退休，但退了也無法安心，因為孩子們都住在一級致癌環境下長大，他們不是輸在功課上，是輸在身體上，尤其有的小巷子得癌症的到處都是，政府該做的減汙不管理，卻放縱大產業集中在一起。陳玉西怒說，這些故事到她死都不會變，除非死了才不會講。

▲環團遊行當天將提出5大訴求。（圖／記者許展溢攝）

環團表示，12月15日當天高雄反空汙大遊行將提出以下5大訴求：

1、興達老舊燃煤電廠2020年除役



2、中鋼2020年停止煉焦爐、煤礦砂堆置場改室內貯存



3、台電大林、中鋼、中油生煤使用自2020年起實際減煤三成。汽電共生鍋爐全面改換天然氣，落實減煤減汙。



4、禁止移動汙染源抵換固定汙染源，全面檢討空汙抵換機制



5、林園石化工業區設光化測站，高雄市工業區週邊全面進行流行病學調查和肺癌篩檢。

▲環團根據內政部2017、2018年資料表示，六都壽命最後一名就是高雄。（圖／記者許展溢攝）

南部反空汙大聯盟召集人陳椒華強調，環團已連續5年在高雄市舉辦反空汙大遊行，南部空汙以高雄市最為嚴重，希望政府了解高雄人的痛苦，請韓國瑜市長兌現去年競選承諾具體減汙，請現任蔡英文總統具體要求最大汙染源中鋼減汙，停止煉焦爐運作。