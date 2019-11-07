快訊／教師罵韓國瑜被罰3000字檢討　蔡英文：批我的很多也沒發生這種事

記者陶本和／新北報導

高雄市某位教師先前參加由公民割草行動主辦的公民假日論壇，他不顧身分，戴著口罩上台批高雄市長韓國瑜，遭秋後算帳，被罰寫3000字心得。對此，總統蔡英文7日受訪時表示，批評她、政策的人很多，但也沒有發生這樣的事，現在是民主社會，就算是連老師也要有言論自由。

由於某位教師先前參加由公民割草行動主辦的公民假日論壇，上台批評韓國瑜常常遲到、說幹話。對此，高市教育局長吳榕峯先前受訪時指出，這位確實是某個國小的人事主任，已經請他寫3000字心得。

對此，蔡英文稍早受訪時表示，這聽起來怪怪的，「批評蔡英文、蔡英文政策的人很多，但也沒有發生這樣事情，現在是民主社會，就算是連老師也要有言論自由，我聽起來是不恰當」。

▲蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



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