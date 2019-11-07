330人保護候選人創新高！邱國正下令：只許成功不許失敗

▲國安局「安維七號專精訓練結訓編成典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選剩下倒數65天，選戰進入白熱化階段，7日國安局特勤中心針對候選人安全維護任務舉辦「專精訓練結訓暨編成典禮」。此次共有330位經過專精訓練合格的國安局特勤人員宣誓貫徹「以身作盾」丶護衛警衛對象決心。國安局長邱國正致詞時提到，這次任務「只許成功、不許失敗」。

2020總統大選目前有已表態爭取連任的總統蔡英文，以及國民黨的韓國瑜。若親民黨加入戰局，目前總計有3組可能的候選人組別。國安單位因應這次大選安維任務需求，共計編成選舉安維基本編組5組及1組預備組。此次編組共計有330位，創下新高，特勤人員將貫徹「以身作盾」丶護衛警衛對象決心。

設備亮點方面，特勤中心出動超帥「空拍機干擾槍」，裝備具有攜帶便利、待機時間久、干擾距離長等特性。干擾槍重量小於7公斤；發射距離在2公里以上。能分段干擾、控制空拍機，迫使空拍機回程降落。另外，還有保護總統、副總統候選人及其配偶的座車曝光，國安局採購10輛要價285萬元的福斯Bulli旅行車，作為總統、副總統候選人警備座車，候選人配偶則配備新款福特MONDEO性能車。

邱國正致詞時提到，對於特勤人員的努力要給予高度肯定及嘉勉，掌理候選人安全維護責任重大，是一項只許成功、不許失敗的任務。

邱國正給予五大期許，第一是堅守依法行政，堅守行政中立原則，在安全第一的狀況下，接受社會各界嚴格檢驗；第二，大選是各界焦點，為防有心人士破壞，安全維護工作要更加縝密；第三，民主時代領袖必然走向人民，在維安工作的執行上，也要貫徹便民需求；第四，沒有任何工作可以單獨完成，應該互助合作，全力完成任務；第五要再次強調，這是只許成功不許失敗的任務，身為指揮官將對任務成敗勇於承擔。

邱國正也藉著典禮向所有辛勞人員致敬，強調所有榮耀歸於無名英雄，也祝福任務順利成功。

▼邱國正出席國安局「安維七號專精訓練結訓編成典禮」。（圖／記者呂佳賢攝）