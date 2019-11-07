蔡英文上任首次出席後備軍人會議　青溪總會：拚選舉的花招

▲蔡英文參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文6日出席國防部後備指揮部舉行的「108年後備軍人輔導工作會議」，她也是中華民國史上首位視察參與後備會議的總統。不過國民黨立委、青溪總會理事長廖國棟7日卻批評，後備軍人是國防部的系統之一，蔡英文身為總統理當每年都要去關心，但過去不但沒有任何動靜，甚至處理年金讓後備軍人及家眷都非常反感，現在的動作分明就是為選舉。

蔡英文6日出席國防部後備指揮部舉行的「108年後備軍人輔導工作會議」，她在致詞時更下令2大措施，要求國防部研究推動，包括讓無名英雄被社會所知，其次是擴大後備軍人輔導組織平時社會服務。

蔡英文成為中華民國史上第一位到後備關心後備軍人輔導工作會議的總統。據軍方人士指出，上一位到這裡視察的，是先總統蔣經國，不過當時是以行政院長的身份，並非總統身份。

▲蔡英文參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）



對此，廖國棟7日受訪時表示，後備軍人是國防部的系統之一，蔡英文身為總統理當每年都要去關心。不過他也批評，蔡英文過去不但沒有任何動靜，甚至處理年金讓後備軍人及家眷都非常反感，現在的動作分明就是為選舉。

廖國棟說，後備軍人與青溪弟兄有很多重疊，後備幹部與青溪關係也十分密切、友好，但青溪總會支持藍營，不會因蔡英文的選舉花招受到影響。

▼國民黨立委廖國棟。（圖／資料照）



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