LIVE／蔡英文回應失業「庶民韓國瑜」貸款7200萬豪宅案

記者陶本和／新北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形象力拚2020總統，但6日遭週刊爆料，失業時砸7200萬買北市「南港第一豪宅」，讓他庶民形象破滅。對此，總統蔡英文7日上午走訪新北樹林，將首次針對此議題親自發表回應，《ETtoday新聞雲》全程直播傳達第一手訊息。

▲ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）



對於韓國瑜被爆砸7200萬買北市「南港第一豪宅」，韓國瑜辦公室發言人何庭歡第一時間證實此事，同時也說明，這是當年韓國瑜夫婦有意到台北發展事業，先在內湖貸款購屋，後因為家中有三個子女，認為內湖空間不足，需要大一點的生活空間，因而處分了內湖的房產，改到南港購買預售屋。」

何庭歡說，「庶民就是平民，也就是沒有特權的人，也有買賣房產的權利，這是個人房產」；她也解釋，韓國瑜當時繳納頭期款與部分利息金額，卻高估財務負擔壓力，最後在交屋前不得不賠本售出，減輕財務壓力。

▲韓國瑜南港豪宅。（圖／記者葉南州攝）



韓國瑜在受訪時也表示，這間房子在捷運站旁邊，當時希望在北市有交通方便的房子，「因為買房子，銀行貸款太吃力，沒辦法繳這個錢，所以就把它賣掉，這是很單純的事情，這跟特權有什麼關係？一點關係都沒有。」他強調，不是拿7200萬買房，是因為沒有那麼多現金，才向銀行貸款，結果財務有壓力，不得不忍痛讓給別人。

▼國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）



不過，韓國瑜在接受媒體訪問期間，被一名三立新聞網》記者追問「失業期間有7200萬買豪宅？」又再次點燃他的怒火，怒嗆「為什麼說花7200萬買房？」他是因為沒有那麼多現金，所以向銀行貸款，「「你的問題像是在誤導，你是哪一家媒體的？可以講嗎？」得知是《三立新聞網》後，他表示「又是三立哦？好！」

對於韓國瑜買豪宅一事，民進黨方面也有不少質疑聲浪，行政院副院長陳其邁就認為，韓國瑜在競選總統，不論政見或財務狀況，都會接受選民的檢驗，「參選人自然而然要把話說清楚，政見哪些跳票、有哪些房產，我想候選人有必要，也有義務說明清楚」。

民進黨副秘書長林飛帆則表示，「韓國瑜的這個庶民總統，現在大家開玩笑，庶民的庶其實是別墅的墅。」他認為，韓國瑜應該要跟大家交代一下，豪宅錢從哪裡來，「他買這個房子，或許一部分也是雲林維多利亞學校有一定程度收入，維多利亞的秘密恐怕就是靠學費發大財，大家如果關心，他所提出來的包含教育、對青年世代的政策，我們必須同樣去檢視，過去怎麼靠學費累積出財富。」

對此議題，總統蔡英文7日上午預計9時25分左右，將赴新北樹林區，陪同民進黨立委蘇巧慧出席「小英總統陪你說故事」活動，在活動開始前，她也將接受媒體的訪問，其中將針對韓國瑜7200萬購買豪宅案親自予以回應。屆時《ETtoday新聞雲》將全程直播，帶回第一手的訊息。

▼總統蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



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