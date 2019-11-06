▲ 首屆金好禮山海祭9日登場，新北地方創生精選30項伴手禮。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北在地特色伴手禮哪裡買？新北市金山區中山溫泉公園9日舉辦「2019金好禮山海祭」展售會，讓你一次買個夠！新北市2109年首度辦理地方創生伴手禮展售活動，現場匯集近30件在地特色產品，活動當天將推出伴手禮銅板價限時搶購、全民估價王、趣味問答免費送好禮等優惠活動，歡迎民眾一起來吃美食、買好禮、享優惠。

經發局副局長黃碧玉表示，行政院將2019年定為地方創生元年，新北市為響應中央政策及落實「安居樂業」的市政目標，在侯市長提出的「新創生，新信心、生生不息」概念下，積極投入發展地方創生，盼能凝聚在地認同與信心，打造品牌說好故事，讓產業及文化融入居民生活，進而吸引青年回流，帶動新北成為更宜居的城市。

經發局已於2019年7月至9月辦理10場地方創生共識會議，邀集在地店家、商圈協會及農漁會代表等共同參與，以了解當地特色需求並鼓勵開發改良具地方特色的伴手禮，更進一步規劃伴手禮展售活動，就是希望能藉由包裝行銷，推廣新北各地獨有的特色資源，為地方帶來商機。

▲ 新北地方創生精選30項伴手禮。

經發局表示，歷經3個月的共識會議及徵件，總計募集近30件地方特色產品，運用三芝水梯田活水栽植筊白筍製作的三芝筊白筍脆片及鮮肉包；以及結合石門海女文化及石花菜特產，搭配新鮮水果，所研發出的繽紛果露寒天石花凍飲。

以地方文化故事與產業特色發想的產品，如以菁桐煤鄉為構想的黑炭餅，將平溪天燈文化納入造型設計的烏克麗麗DIY組，以及由鐵道文化故事進行包裝的火車故事蛋糕等，每件產品都相當有特色。也希望透過9日週六的展售會，能進一步推廣新北在地特色及伴手禮，活絡地方商機。

經發局補充，「2019金好禮山海祭」展售會期間，推出多項優惠活動，除了規劃伴手禮「限時搶購」，讓民眾用銅板價，將優質伴手禮買回家外，現場安排「全民估價王」活動，只要參與伴手禮估價競賽，精準估價就有機會免費帶走伴手禮，還有「趣味問答」，成功搶答回答出正確答案的民眾即可獲得商家伴手禮。活動詳情請上「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」