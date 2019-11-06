土城里長吳信坪帶領長者做創意西餐　另類共餐料理洋味十足

▲ 土城里長吳信坪帶領長者做創意西餐。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵長者走出家門，增進人際互動，新北市土城區日新里里長吳信坪開辦定點共餐，並邀請專業廚師教導長者學做菜。6日首次以西式料理呈現，以鮑魚洋芋沙拉盤、奶油南瓜濃湯及咖哩雞飯等為主題，邀請20位長者親自上菜。

一早走進日新里活動中心，就看到阿公阿嬤忙著煮菜，再端著一道道美味料理上桌。活動現場的講師是擁有西餐證照的廚師，並特別選擇質軟的馬鈴薯泥、烤蔬菜；湯頭部分則用牛奶取代鮮奶油，呈現較清淡口味；咖哩雞是先汆燙後，再將雞肉燉煮的軟嫩，菜色健康又好吃，也適合牙口不好的長輩食用。

▲ 另類共餐料理洋味十足。

吳信坪說，日新里每個月舉辦老人共餐，每週更規劃2-3次的烹飪共餐活動。他選用在地的當季蔬果等健康食材，設計符合長者營養的菜色，吸引超過百位長者加入共餐行列。里內的日新活動中心是共餐的固定據點，讓長輩們可以和厝邊鄰居一起吃飯及話家常，處處充滿溫暖。

91歲的黃世美阿嬤說，丈夫過世多年，子女都在外工作，獨居生活孤單無伴，變得足不出戶，里長跟志工常邀她走出戶外共餐，她笑著說，「每個禮拜都在期待共餐時間」。每次和鄰居們品嘗佳餚寒暄，吃得津津有味，不但氣氛熱鬧，食慾也大增。

民政局長柯慶忠表示，吳信坪任職里長11個月，是本屆的新科里長。他長期關懷弱勢，規劃里內老人共餐活動，鼓勵長者參與社區事務，增加人際互動與交流，對弱勢家庭與獨居長者無微不至的關懷照顧，深獲鄰里肯定。

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