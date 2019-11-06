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新北板橋自來水管破裂　侯友宜促：台水24小時內修復

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▲ 新北板橋自來水管破裂 侯友宜促：台水24小時內修復。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北板橋自來水管破裂，侯友宜促：台水24小時內修復。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋館前西路與南雅南路一段路口於6日上午11時許，發生自來水管破裂，影響當地32個里供水，市長侯友宜下午至現場關心修復進度，指示各單位積極應變，並要求台水公司於24小時內恢復供水，務必將附近民眾交通及生活不便減到最低。

新北市災害應變中心6日上午獲報水管破裂後，立即進駐現場成立前進指揮所。台水公司調派廠商搶修，市府交通局規劃替代道路，警察局協助交通疏導及管制。侯市長下午也到現場關心搶修進度，初步了解，該區域自來水管線非常老舊，加上長期重車來回輾壓，導致管線破損漏水。

▲ 新北板橋自來水管破裂 侯友宜促：台水24小時內修復。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北板橋自來水管破裂，市府設8處臨時供水點。

侯友宜表示，台水公司必須挖掘道路查明漏水點，路面下有電信、電力、有線電視等線路通過，各管理單位派員至現場確認後，即刻開挖。他也要求台水公司找到漏水點後，務必汰換管線，並加派人員施工，將管線修復工程所需機具及材料，全部先運送至現場待命，不要在開挖後臨時去找材料，攸關民生的事，一分鐘都不能拖。

侯友宜指示，消防局支援照明車，協助台水公司今夜通宵趕工，市府水利局、工務局、板橋區公所人員皆派員在場協助，希望24小時以內完成搶修，恢復供水。

這次停水停水範圍共24里，減壓範圍共8里，約影響7500戶，市府設立8處臨時供水點，方便民眾就近取水。臨時供水點：板橋區公所四五六特區（府後街2號青年住宅對面）、北門街昇陽文薈（板橋派出所旁）、接雲寺（館前西路239號對面）、板橋第二運動場（戶政事務所前面）、新北市總圖書館（新北市消防局對面）、華東公九公園（華東街）、南雅南路一段27號（屈臣氏門口）、信義公園（信義路150巷43之1號）。

災害應變中心表示，搶修期間，將進行局部道路封閉及部分時段停止供水，造成附近民眾交通及生活不便，請民眾見諒並配合交通疏導措施。

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