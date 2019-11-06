▲ 金山分局辦理選舉治安維護任務講習，強化員警查賄制暴蒐證能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為因應第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將於2020年1月11日舉行投票，新北市金山警分局特地於11月4日、6日辦理內、外勤員警選舉治安維護工作任務講習，幫助同仁深入了解選舉安維工作要點及突發狀況因應作為，以便圓滿達成選舉治安維護工作。

警方指出，選舉安維工作艱鉅繁重，轄區內計有34個里（金山區15個、萬里區10個、石門區9個），投開票所合計48處（金山區22處、萬里區16處、石門區10處），增加選舉治安維護難度。

▲ 強化員警查賄制暴蒐證能力。

警方表示，本次講習除說明選舉相關法令規定及投開票所突發狀況處理標準作業程序外；針對查察賄選防制暴力與情報蒐集要領提出精闢見解，讓警方更加了解轄區選舉整體情勢及選舉安維工作要點，建立團隊共識及法治觀念，恪遵依法行政及保持行政中立，以提升處理突發狀況應變能力。

金山警分局長陳永昌表示，本次總統副總統暨立法委員選舉競爭激烈，屆時可能會衍生各種突發狀況，「維護選舉治安、制止暴力、查察賄選及假訊息」是警察職責所在，務求「投票前平安、投票日平順、投票後平穩」，以確保所有候選人之安全，營造優質的選舉環境。

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