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立冬身心靈進補好過冬　新北市圖土城分館借書送藥膳料理包

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▲ 立冬身心靈進補好過冬 新北市圖土城分館借書送「藥膳料理包」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 立冬身心靈進補好過冬，新北市圖土城分館借書送「藥膳料理包」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

俗話說「補冬補嘴空」，11月8日就是二十四節氣中的「立冬」，新北市立圖書館土城分館特別推出「冬令節氣食譜」主題書展，除了教大家養生進補，7、8日兩天借10本書可獲藥膳料理包，方便大家在家輕鬆好料理，不只滿足口腹之慾，同時讓身心靈進補，溫暖過冬。

11月8日就是立冬了，冬令進補，補身也要補心！婆媽好幫手的土城分館11月特別推出「冬令節氣食譜」書展，提供各類家常進補的養生食譜讓大家參考，方便民眾在家便能輕鬆料理，在冬令時節溫養五臟六腑。

除了「補嘴空」，心靈也需要滋養，圖書館同時鼓勵讀者用美味的心靈雞湯來去寒進補，並且貼心的準備了藥燉排骨、麻油雞、薑母鴨、四神湯等藥膳料理包，11月7、8日兩天只要到土城分館借閱10本書，免費兌換一包藥膳料理包。

立冬借書送藥膳料理包！土城分館除了推薦大家冬令進補的好料理，還有心靈大補帖，讓大家補養之餘，也能透過閱讀給心靈來一貼清心的補藥，11月7、8日兩天，只要借閱10本書，便可以獲得藥膳料理包，共有藥燉排骨、麻油雞、薑母鴨、四神湯等四種，讓大家滿足味蕾，同時豐盈心靈。活動相關訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2260-2952。

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