快訊／三峽晚間死亡車禍！媽媽載女兒碰撞大貨車　重傷搶救不治

▲新北市三峽區晚間發生死亡車禍。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市三峽區17日晚間發生一起死亡交通事故，一輛普通重型機車與營業大貨車於路口發生碰撞，造成64歲張姓女騎士傷重不治，所載的38歲周姓女兒則受輕傷送醫，警方已報請檢察官相驗，進一步釐清肇事原因。

路口車禍釀命案

警方指出，事故發生於115年1月17日18時05分，地點位於三峽區復興路與隆恩街口。當時張姓女子騎乘普通重型機車，載著女兒周女，沿復興路由鶯歌方向往三峽行駛，行經路口時，因不明原因與同向直行的營業大貨車發生碰撞。

騎士傷重不治

警方說明，碰撞後機車倒地，張女下半身出現大面積撕裂傷，周女則受輕傷，2人皆由救護人員送往恩主公醫院急救。張女於仍因傷重失血過多，經搶救仍宣告不治，未能完成抽血檢驗。

駕駛酒測正常

警方表示，肇事大貨車由59歲許姓男子駕駛，持照情形正常，酒測值為0毫克。鑑識人員已完成現場採證，並確認該大貨車未載運貨物，初步排除超載情形。

報請檢方相驗

新北市警察局指出，事故發生後已派遣交通分隊到場測繪，並由派出所協助交通疏導與管制，同時調閱路口監視器畫面保存。全案現由交通分隊整卷中，將報請檢察官相驗，肇事駕駛後續將依刑法過失致死罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。