爆韓國瑜有小三挨告　吳子嘉要傳「王小姐」…再嗆馬英九「放馬過來」

▲吳子嘉爆料韓國瑜有小三，北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

高雄市長韓國瑜不滿遭指「有小三」，向爆料的美麗島電子報董事長吳子嘉提告，經北檢傳訊「新莊王小姐」、高雄市輪船公司董座黃文財等人後，認吳子嘉未盡查證責任，將他起訴。北院11月6日開庭，吳子嘉否認犯罪，並要求傳喚「王小姐」等5名證人。吳子嘉於庭外受訪時，被問到他指馬英九收頂新10億，今日遭最高院判賠馬英九160萬，還要登報道歉一事，他不改大砲性格，表示絕不道歉，還要馬英九「放馬過來」。

吳子嘉今日出庭否認犯罪，他的委任律師表示，吳子嘉是對公眾事務評論（指韓國瑜有小三），並相信他的言論為事實，不具刑責，並要求傳喚「王小姐」等5位證人。

韓國瑜委任律師無奈表示，韓國瑜秉持「愛與包容」，本來想說吳子嘉若願認罪、公開道歉，就願意撤告了，不料吳子嘉竟如此強硬；而吳子嘉聽了韓國瑜的條件後，表示今日出庭才知道韓國瑜的想法，對於和解要回去「想一想」。

吳子嘉於庭外受訪時表示，雖然韓國瑜委任律師並未提出具體形式，但已釋出相當善意，他也願考慮和解，但堅決「不認罪」；至於最高院今日判賠馬英九160萬元一事，吳子嘉感到「非常遺憾」，表示絕不會跟馬英九和解，將繼續上訴，至於判決要道歉部分，吳子嘉表示，「目前還沒道歉，未來也不會道歉」，更向馬英九嗆明「放馬過來」。

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