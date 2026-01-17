　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／千萬麥拉倫GT跑車左轉加油　他送炸雞慘被撞倒地

記者邱中岳／台北報導

北市士林區文林路17日晚間發生一起車禍事故，千萬級別的麥拉倫McLaren GT跑車，正要左轉進入加油站，與正在旁邊炸雞店取完餐點的外送員發生車禍，導致外送員連人帶車摔倒在地，警方到場後緊急將外送員送往醫院救治。

▲▼▲麥拉倫McLaren GT跑車左轉加油，與機車外送員發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲麥拉倫McLaren GT跑車左轉加油，與機車外送員發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝／下同）

警方調查，26歲的李姓男子17日晚上7時許開著起步價1260萬的McLaren GT跑車，行經北市士林區文林路準備左轉進入加油站，意外與58歲陳姓外送員發生車禍事故。

警方到場後了解狀況，發現李姓男子當時準備轉彎進入加油站，遇到直行的陳姓外送員，碰撞後陳姓騎士連人帶車倒地，所幸僅手腳擦挫傷，送醫包紮後並無大礙。

警方也對兩人進行酒測確定兩人酒測值為0，另外當時陳姓外送員在旁邊的炸雞店取完餐準備外送，卻與千萬麥拉倫跑車發生碰撞，初步研判為千萬跑車未禮讓直行機車，肇事原因待釐清。

▲▼▲麥拉倫McLaren GT跑車左轉加油，與機車外送員發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

發生車禍的麥拉倫McLaren GT跑車，是一款定位於豪華跑車，結合了McLaren標誌性的輕量化與性能，同時提供長途旅行所需的舒適性與實用空間（包含前、後置行李箱）。

麥拉倫McLaren GT跑車，整台搭載4.0L V8雙渦輪引擎，馬力超過600匹，0-100km/h加速約3.2秒，極速326km/h，並提供Sport/Touring兩種標配套件，在台灣起售價約新台幣1260萬起。

01/15 全台詐欺最新數據

快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

