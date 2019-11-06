彰化小客車撞機車再衝入民宅　2男受傷疑駕駛血糖過低釀禍

▲彰化三民路發生自小客車衝撞民宅。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化民生路6日上午發生一起自小客車撞到機車再衝撞一旁民宅的車禍意外！超大碰撞聲驚動了附近店家，也通報警消人員到場，發現機車騎士與自小客車駕駛都有受傷，趕緊將2人送往彰化基督教醫院醫治，所幸只是輕傷，目前在醫院觀察中，警方初步調查，疑似自小客車駕駛血糖過低釀禍。

▲柱子都被撞壞了。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

這起事故發生在今天上午10時22分許，1輛自小客車行經彰化市民生路時突然直接撞進美髮店，正好1名騎機車騎士經過也被撞倒受傷，休旅車頭撞到美髮店的水泥柱，天然氣管線也被撞毀損，一度出現天然氣外洩，而自小客車頭凹陷，駕駛則卡在駕駛座上動彈不得，美髮店門口的盆栽也都被撞毀。

消防局據報派出7名消防員出動水箱車、救護車、器材車趕往現場，先以破壞器材將車門破壞後，以護頸將許男頸部固定，經初步檢測發現他血糖降低，趕緊為他補充葡萄糖液，再緩緩將他拉出車外送上擔架，連同被波及的機車騎士火速送往彰化基督教醫院治療，所幸2人都無生命危險。

▲機車騎士送醫。（圖／民眾提供）

據附近店家表示，上午正在忙著做生意，沒想到竟發生衝撞車禍意外，還將外面的柱子撞壞，機車騎士也被波及，所幸都只有輕傷，讓大家都虛驚一場。

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