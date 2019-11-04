屋內聚會...深夜持槍男闖入！他左大腿遭「猛開1槍」濺血　警4hrs後逮人到案

▲涉案的陳姓男子被帶回警局說明。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市南區仁義街一處民宅3日深夜驚傳槍響！一名曾姓男子遭不明人士開槍射擊左大腿，當場濺血。警方獲報到場後，隨即將曾男送醫包紮，並在4小時內將涉案的3台車輛、相關人員帶回。

台中市警方3日深夜10時30分接獲民眾報案，稱南區仁義街一處民宅疑似傳出槍響。警方隨即趕赴現場，發現一名34歲的曾姓男子腿部受傷，緊急將他送醫包紮，所幸並無大礙。

屋主回憶事發經過表示，當時他和朋友在家中小聚，深夜10時20分左右突然有人衝入屋內，直指曾男與其友人發生糾紛，雙方一言不合便發生激烈肢體衝突，造成曾男左大腿受有不明槍傷，血濺屋內。

警方隨即成立專案小組積極偵辦，將在場人員全數帶回分局製作筆錄，並在調閱周邊路口監視器後，掌握相關涉案車輛及對象，4小時內便將3台涉案車輛查扣到案，另外，出手傷人的28歲陳姓犯嫌及相關人員也被帶回，要進一步釐清整起事件的發生原因及經過。

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