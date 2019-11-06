9惡煞尋仇闖民宅鋁棒狠K　3警救命拔槍喝斥「通通不准動」

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名陳姓男子2日晚間到熱炒店吃飯，卻巧遇另名吳姓男子，雙方酒後發生口角衝突，陳男撂來小弟後沒堵到人，竟持棍棒跑到新海路吳男住家，劈頭就砸向吳男及邱姓被害人，警方獲報到場後隨即拔槍喝斥「不要動」這才控制現場，被害人手骨被打斷卻不願提告傷害，警方訊後依照社維法裁處。

▲惡煞為了尋仇闖進板橋民宅內，持鋁棒小刀教訓被害人。（圖／記者陳豐德翻攝）



據調查，2日深夜警方獲報新海路巷內一處民宅內有打架情事，陳男率領8名惡煞將轎車停在路旁，手持棍棒就朝吳男住家裡走，一進到屋裡面就朝吳男及邱姓被害人上招呼，3名員警到場之後，有惡煞故意扔掉手中棍棒想跑，員警見狀掏槍大喊「全部不要動！」這才讓嫌犯嚇得乖乖配合。

警方在現場逮捕現行犯陳男等9人，並查扣犯案武器鋁棒7枝、折疊刀2把。這才發現，雙方原本就認識，原本陳男在板橋一家熱炒店內吃飯，卻與吳男不期而遇，雙方酒後起了口角，陳嫌撂小弟又討回場面卻沒堵到人，晚間11時許才會直接殺到吳男住家，將他們打得全身多處撕裂傷甚至骨折。

警方將現場人員帶回後，雙方皆不願意不願提告傷害，但屋主則另外提出毀損告訴，全案依照刑法第150條聚眾鬥毆、第354條毀損罪嫌及少年事件處理法，分別隨案移請新北地檢署偵辦及新北地院少年法庭審理。

▼現場查扣之鋁棒及小刀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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