「加油，一定要好起來」國道5車連環撞　為8月大女嬰集氣！

▲縣長王惠美探望女嬰。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「加油！很多人關心你們！」國道北斗段2日發生連環追撞車禍，謝姓護理師夫妻1家3口北上喝喜酒，謝的彭姓妻子當場不治，8個月大的女兒仍在彰基加護病房搶救中，網友們紛紛為小女嬰發起集氣祈福，縣長王惠美也前往醫院為謝男打氣，並贈送玩偶給小妹妹，鼓舞她一定要好起來。

彰化縣府主動聯繫家屬關心，並提供相關協助。經了解，本次意外共造成6名傷者送醫救治，其中3名為縣籍。縣長王惠美接獲消息後，除指示社會處積極提供協助外，並於3日下午前往彰化基督教醫院致贈慰問金，為受傷的謝姓男子加油打氣，同時贈送玩偶撫慰其8個月大幼女，期待傷者早日康復。 不少民眾也為女嬰集氣、祈福。

▲國道北斗路段5車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基發言人 周志中醫師表示，小女嬰經電腦斷層掃描，腦部無明顯的出血，但需密切觀察後續延持性出血；這次衝撞擊導致女嬰肺部挫傷，昨日入院已緊急給予插管維持呼吸；腹部雖無明顯出血，但抽血檢查血紅素確是下降，昨日緊急輸血125c. c，並施打止血針，在連續監測血紅素數據下，血紅素沒有降低，顯示體內沒再出血了，這3天是關鍵期。

▲國道北斗路段5車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事件發生在國道一號北上223.3公里處，27歲的謝姓男子駕駛自小客車載著妻子、女兒與親友北上吃喜酒，卻意外發生事故，5輛車撞在一起，導致妻子彭女到院前失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，8個月大的女兒意識不清，昏迷指數9，目前仍在搶救當中。

▲國道北斗路段5車連環撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

►生火了！連我媽都用到

【其他新聞】

►單親父女募款蓋屋！台南9旬翁「掏積蓄」北上捐款…志工秒落淚

►情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵 誣告判緩刑

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

