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300元吃28道鹿港小吃預訂秒殺！　姐弟半夜11點排隊搶頭香　

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▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

▲鹿港幸福小吃宴滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港幸福小吃宴果真叫好又叫座，6日上午8點30分在鹿港鎮公所開放現場預訂，有民眾半夜11點就從秀水趕來排隊搶到頭香，也有半夜從從南投埔里出發的，一開放120桌瞬間秒殺，而今天的網路報名40桌不到10秒便額滿，公所也說今天只剩傳真報名，有民眾說這排隊真的超刺激。

▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

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▲鹿港幸福小吃宴滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

鹿港幸福小吃宴今年要推出3場，每場150桌，分別在11月16、17、23日三天在鹿港鎮文小五預定地展開，共計450桌，鹿港鎮長許志宏邀請各地喜愛品嘗小吃的朋友蒞臨鹿港，把所有人氣小吃一網打盡，滿足舌尖的味蕾，體驗鹿港濃郁的人情味。

▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

▲鹿港幸福小吃宴。（圖／鹿港鎮公所提供）

鹿港鎮公所說，排隊鎮代表何麗觀、張雅晴與頭崙里長楊燕真，她們約好半夜3點排隊，沒想到被昨晚11點就來排隊的秀水鄉黃姓姐弟搶到頭香，他們說，今年的小吃宴菜色更豐富精緻，連最受歡迎的烤大卷、烏魚子都還只能算是前菜，以及主打古早味炒什錦、傳統甜品石花糕等，總計連伴手禮共有23項，真的是史上前所未有的超值大組合。

▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

▲鹿港幸福小吃宴。（圖／鹿港鎮公所提供）

幸福小吃宴有前菜有茶飲、醃製蚵螺、鹽滷母蝦猴、烤大卷、烏魚子；主菜推出芋丸、麵線糊、蚵嗲、頂級蝦丸+魚丸湯、比臉大蚵仔煎、鴨肉米糕、野生蝦猴酥、特製小肉包、魷魚肉羹、古早味炒什錦等，甜點則有五行湯圓、厚片牛舌餅、筍香鹹蛋糕、麻糬、傳統石花糕。

▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

▲鹿港幸福小吃宴半夜滿滿人潮排隊，一開放便秒殺。（圖／鹿港鎮公所提供）

最後伴手禮有鹿港在地新吉發米粉公司提供的幸福小吃宴限量版米粉，以及許志宏鎮長為了環保及兼具紀念性，今年特製陶瓷碗盤組，要讓大家品嘗小吃宴之後把碗盤帶回家，如今被預訂秒殺一空，民眾也希望能再增加桌次，讓這份幸福小吃繼續延續下去。

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