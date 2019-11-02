影／護理師夫妻一家3口載友人喝喜酒　國道遇死劫！父傷母死8月大女兒命危

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號北上223.3公里處，2日上午10時許發生5車連環撞，造成6人輕重傷，傷者分別被送到彰化基督教醫院和衛福部彰化醫院急救，其中護理師28歲彭女到院無呼吸心跳，送醫急救仍不治，而她的8月大女兒意識不清，昏迷指數9，不排除有生命危險，正在搶救中。

▲彰基為8月大女嬰急救。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲國道一號2日發生一起車禍，釀1死5傷的悲劇。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道3隊警方指出，這起車禍造成6人輕重傷，其中1人死亡，1人重傷，4人輕傷，肇禍原因由警方鑑定調查，上午接獲車禍報案，立即派遣員林分隊、刑事組及緩撞車到場處理，於上午11時10分排除事故現場。

彰化溪州消防分隊指出，6名傷者當中有4人先後被送往部立彰醫救治，28歲彭女到院已無呼吸心跳，急救後仍不治，27歲的謝男頭部外傷、57歲的陳女腰部挫傷，20多歲的梁女肢體及胸部挫傷，這3人生命跡象穩定，留院觀察。

據了解，護理師謝男與彭女是隔壁班同學倆人都是護理師，去年結婚後生下女兒，生活相當的美滿，謝男今天開車載著彭姓妻子及8個月大女兒、潘女等人從台南開車北上參加謝男同學婚宴，打算吃完喜宴後，一行人回到彰化再為彭女補慶生日，沒想到就發生車禍遇上死劫。

彰基發言人副院長周志中表示，女嬰到院時意識不清、呼吸困難、活動力差，緊急插管和給予必要藥物治療急救後，昏迷指數仍在8分到9分間，緊急進行電腦斷層掃描，強烈懷疑有腦部出血情況以致影響活動力變差，不排除有生命危險。

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