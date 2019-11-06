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剛走出超商！彰化單車男突「離奇自摔」...砂石車疾駛輾爆　屍塊噴飛慘死

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▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化單車男自摔被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同。）

記者許凱彰、唐詠絮／彰化報導

彰化花壇5日晚間下班時段發生一起死亡車禍，一輛砂石車行經彰員路三家派出所附近時，不慎撞上一名李姓腳踏車騎士，該名男子瞬間遭輾斃，屍塊迸出，死狀相當慘。據了解，李男才剛從便利商店出來，牽著腳踏車，不知原因地自摔倒地，接著砂石車疾駛而來，疑似視線死角，直接輾過。

消防分隊在事發後緊急到場搶救，但該名男子屍塊迸出，明顯已當場死亡，只能先用帆布將遺體覆蓋。

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起車禍發生在花壇彰員路與三芬路口，鄰近三家派出所。警方調閱了路口的監視器發現，李男剛好從便利商店出來，牽著腳踏車，準備要騎上去時，卻不知道為什麼自摔倒地，且正好摔到車道上，被行經的砂石車輾過當場死亡，消防分隊趕抵現場時，因為李男已身亡，所以並未送醫。

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，警方懷疑可能是天色已經轉暗，該處也可能是砂石車的視線死角，駕駛著砂石車的徐姓司機沒發現李男已經倒地，而當場輾過。不過詳細的肇事原因警方仍在調查，明天並已報請檢察官相驗確認相關肇事責任。

由於案發時間恰巧是下班尖峰時段，許多在地網友紛紛PO網提醒，「三家村發生重大車禍，請改道通行，也務必注意行車安全」，還有網友說，希望一切平安才好，沒想到竟是一場死亡車禍。

▲彰化騎腳踏車男疑似被砂石車輾斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 
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