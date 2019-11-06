葉匡時回擊假新聞　尹立拿「資料」打臉批：兩面手法裝高明

▲WeCare高雄將於12月21日舉行罷韓大遊行。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷韓團體Wecare高雄、台灣基進與公民割草行動將於12月21日舉行「霸韓大遊行」，發起人尹立透露，申請路權、場地過程其實是一波三折，副市長葉匡時則回批：「典型製造假新聞」；沒想到戰火繼續延燒，Wecare高雄再回擊高雄市府：「不要兩面手法裝開明」。

▲Wecare高雄於臉書粉專回擊高市府（圖／記者許宥孺翻攝）

其實這把戰火得追溯到8月14日，Wecare高雄第一次向市警局申請集會遊行，市警局以沒有場地同意書為由，不予許可，為了化解爭議，主辦單位將舞台表演、演說等集會活動刪除，市警局於8月16日才許可遊行申請。

副市長葉匡時則批評：「這是一個很典型，Wecare製造假新聞的案例」，指出Wecare高雄有申請遊行，但沒申請集會活動。」

Wecare高雄則在臉書粉專貼出申請資料回擊，「公民割草行動先前曾數次申請駁二的集會，均被以政治活動為由，不予許可。簡言之，相類似的罷韓活動，根本就拿不到所謂的『場地同意書』。」，並以hashtag指出「葉匡時不要兩面手法裝開明」、「韓粉之前7月6號7號全高雄四處集結有申請集會？」

▲▼Wecare高雄於臉書粉專貼出申請資料回擊葉匡時「假新聞說」。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友也在貼文下留言，「高雄都韓國瑜的形狀了」、「高雄是戒嚴了嗎?? 憑什麼不能辦?」、「比照辦理！請韓市府以及他的韓粉也不要來駁二政治活動！」

▲▼Wecare高雄於臉書粉專貼出申請資料回擊葉匡時「假新聞說」。（圖／記者許宥孺翻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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