大巨蛋光害波及1300名學童　柯文哲允諾：加裝窗簾、召開專家會議

▲柯文哲市政總質詢，大巨蛋光害問題答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員許淑華5日陪同光復國小家長代表在市議會門口向台北市長柯文哲抗議陳情，要求市府要正視大巨蛋的光害問題。許淑華在質詢時詢要求柯文哲提出解決辦法，柯文哲表示，11月底前會加裝光復國小窗簾，遠雄光害問題，這個月內召開專家會議，擬出辦法。

▲大巨蛋光害問題至今未解。（圖／許淑華提供）

許淑華批評，小朋友本來的座位面對講台，後來因為背對光線反過來坐， 只有老師面對這個光上課，還有行車安全很重要議題，市府還是漠視，遠雄太一個太陽在操場直射學生，下課時間只能待在教室，總共影響1300多個學生視力安全。

柯文哲說，源頭恐怕涉及專業問題，要源頭處理，不管是圖薄膜或油漆，因為涉及專業，遠雄現在還在想。許淑華說，從4月到現在，遠雄窗簾都沒有裝好裝滿，遠雄竟跟家長講，鈦版只要灰塵後了光害就消失了，家長問說要等多久時間，遠雄說要等7年。

柯文哲指出，光復國小11月底前加裝窗簾會處理，光源那一邊涉及專業，考慮到成本，到底怎麼設計。大巨蛋籌備處陳世浩表示，「我們會處理 ，不是不處理」，短期部分就是窗簾這個月完成，中期部分11月底聽報告，研究怎麼做，長期就是有治本之道，要循序漸進 。

針對外牆鈦版改善計畫，研議方案，副市長蔡炳坤表示，內部會成立小組，月底前遠雄要提出改善方法，專業小組會與遠雄對話。