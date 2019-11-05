陳吉仲狠批「惠台26條」是虛假宣言：台灣不需要提籃子假燒金

▲陳吉仲說，大陸惠台政策是因為我國大選逼近，再次企圖進行政治操作。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

大陸對台發佈「惠台26條」政策，其中跟農業有關的包括農產品與食品輸入快速驗放，以及台灣人可加入大陸農民合作社與申請計畫。農委會主委陳吉仲今（5日）在臉書上狠批，台灣農業不需要「提籃子假燒金」的虛假支票，大陸是因為我國大選逼近，再次企圖進行政治操作。

陳吉仲說，其實大陸去年也推行過惠台31條，但我國人在大陸的保障也沒有明顯提高，可見大陸只是因為我國大選逼近，再次企圖用虛假的支票進行政治操作。事實上，過去不管是我國人到大陸投資或產品輸入大陸，都經常受到大陸帶有政治目的的不正常要求，這都是因為大陸不願意遵守國際規範和正常的市場運作。

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▲陳吉仲批大陸「惠台26條」政策是提籃子假燒金。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲接著表示，大陸的漂亮話隨時都可以因為其他的政治因素改變或反悔，這種如同海市蜃樓一樣的虛假宣言，其中隱藏高度的風險與陷阱，我國農民和業者一定要小心謹慎。



陳吉仲也提，目前亞洲非洲豬瘟疫情不斷升溫，但大陸身為首例國家，從去年8月爆發至今，從未誠實提供我國相關疫情資訊。如果大陸真的有心與我國對等互惠、正向交流，就請先依照《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》如實提供我國包括非洲豬瘟在內的動植物疫情，並恢復原先兩岸防檢疫合作的會談和工作，同時提出具體辦法確保我國的農業技術及品種權，在大陸不會受到任何形式侵害。

陳吉仲最後強調，台灣不需要「提籃子假燒金」的假好心支票，遵守國際規範的正常經貿往來，對我國農民與業者才是真正的保障。