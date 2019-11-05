民眾黨不分區立委海選　金曲歌后江惠儀、獨掌青農入列

▲江惠儀。（圖／攝影中心）

記者陳家祥／台北報導

2020大選時間接近，國民黨、民進黨、時代力量等皆積極進行不分區立委人選的徵詢。而今年8月甫由台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，不分區名單預計最快下周公布，據了解，海選的20名人選已大致確定，但柯文哲為求謹慎，本周將進行第2輪面試，之後才會確定不分區立委的排序。

由於柯文哲強調要「提好提滿」34席，民眾黨不分區日前規劃7男7女，口袋名單包括北市府顧問蔡壁如、台經院所長孫智麗，以及有「當代醫俠」之稱的柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、建築師楊博宇等人，另外像是北市府勞動局長賴香伶、副秘書長陳志銘兩人則同樣也被列在積極徵詢名單之內。

至於剩下的20名則透過海選選出。海選作業在日前告一段落，共覓得268人，緊接著便開始密集面試，最終選出43人進入最後決選。據透露，43名進入決選的名單相當多元，其中包括今年以《露螺》專輯拿下金曲獎最佳台語女歌手獎的江惠儀、現為高雄市政府研考會委員的中山大學經濟學系教授張其祿等人，都確定會排進34席不分區名單中。

此外，還包括台灣公益團體自律聯盟秘書長陳琬惠、北市聯合醫院家庭醫學科主治醫師何松穎、翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽、曾擔任國家生技醫療產業策進會、新北市政府研考會組長的魏安國等人。

其中，詹翔欽為天生沒有左手掌的獨掌青年，父親癌逝後，獨自扛起家計，不僅是傑出茶農，畢業於清華大學體育系的他，擁有九張游泳專業執照，還是「武竹盃」跆拳道比賽冠軍得主。

柯營幕僚表示，民眾黨目前的民調約在10％左右，換算下來安全名單大約是6席，最終目標還是希望可以衝到8到10席左右。

▲柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

