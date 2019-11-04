「三寶大對決」畫面瘋傳！ 她衝馬路丟垃圾　回頭秒遭騎士擊落

記者柯沛辰／綜合報導

彰化市一名婦人1日見垃圾車停等紅燈，明知不在清運時間，仍冒險跑到馬路上硬丟垃圾，沒想到剛僥倖得手，一回頭就跟逆向騎士撞上，兩人雙雙慘摔，還差點被疾駛而來的車輛撞到。

這起意外發生在1日上午10點多，這輛垃圾車剛結束社區勤務，回程行經長順街往市區方向，在平交道前停等紅燈。不料有婦人貪圖一時之便，強行丟垃圾又未注意來車，遭後方一名逆向超車的騎士撞上，所幸車速不快，兩人都無大礙。

▲婦人衝馬路丟垃圾，騎士逆向超車，兩人撞個正著。（圖／東森新聞）

行車紀錄器清楚拍下，垃圾車在馬路上停等紅燈，沒播放音樂，也未進行清運作業，但婦人卻從旁衝了出來，急忙將手上垃圾扔進車斗，不料下一秒轉身，立刻跟跨雙黃線逆向騎士撞個正著。

當地民眾指出，有的人想說垃圾車來了，趕緊要倒垃圾，但因為它不是收這裡的，所以也不會讓你倒，「（婦人）突然衝出去很危險，人家車子如果剛好過來，你突然衝出去，人家怎麼知道你會衝出來？」

▲林群富指出，每個月都有民眾為了丟垃圾發生類似事故。（圖／東森新聞，下同）

彰化市清潔隊長林群富表示，根據統計，民眾為了倒垃圾而發生的類似事故，大概一個月平均1件。他呼籲，「如果沒有播放音樂，就是不開放給一般民眾，來投擲垃圾。」



事實上，現在已經有App可以下載，只要輕鬆手機點一點，就能即時掌握垃圾車的路線及位置，一來免去追趕困擾，二來也能避免發生類似意外。

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