外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名重機騎士近日行經光復路與長興街口時，遇到外送員無預警從左側右轉，氣得按了兩聲喇叭怒譙髒話。不料外送員聽了很不滿，竟當場折返回來，在馬路上跟騎士大吵。另一家外送員目睹全程，事後上前來關心騎士，還承諾會協助檢舉，引發網友熱議。

行車紀錄器可見，重機騎士在路口停等紅燈，準備直行光復路，不料綠燈一亮起，內側的外送員才打燈右轉，當場擋住他的去路。騎士見狀不滿，連按兩聲喇叭，對著揚長而去的外送員飆罵髒話，沒想到對方竟折返回來跟他理論。

請繼續往下閱讀...

▲外送員從內側右轉，擋住直行的重機騎士。（圖／東森新聞）

▲外送員不滿被罵，折返找騎士理論。（圖／東森新聞）

當時外送員主動騎回來，在下一個路口堵人，看到人劈頭就質問「你剛在譙什麼？」騎士接連反嗆，「為什麼到路口才打方向燈」、「要轉彎不先靠右？」

外送員辯解「我已經靠右了阿！」但騎士撂下一句「我有行車紀錄器，要不要叫警察！」讓外送員啞口無言，最後雙方各自離開。

值得一提的是，重機騎士到下個路口後，有另一家外送員主動上前關切，不僅聲稱目擊全程，還拍胸脯保證會幫忙檢舉，「他跟你吵完，迴轉沒打方向燈，我會檢舉他，我有錄到！」

▲同行外送員上前關心，承諾會幫忙檢舉。（圖／東森新聞，下同）

許多網友看完後，紛紛留言撻伐外送員，「這樣子騎車！真的是嫌命太長，不怕死」、「太晚打方向燈真的欠罵」、「知道自己要轉彎就先騎內線阿」、「看來是時間還很夠( ´▽` )ﾉ」、「神祖牌到處衝」、「右轉靠右很難嗎！從內往外切，一定會擋到直行車」。

不過，也有網友不以為然，留言表示「一個三寶，一個嘴邱」、「兩方都不對，誰被譙髒話會爽阿」、「出門忍一忍」、「有行車紀錄器了不起？罵髒話也沒必要吧」，還有人說「後面來的UB外送員真的很可愛，笑翻」、「髒話剛好而已，現在不罵等出事再罵嗎？」掀起論戰。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

