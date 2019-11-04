　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名重機騎士近日行經光復路與長興街口時，遇到外送員無預警從左側右轉，氣得按了兩聲喇叭怒譙髒話。不料外送員聽了很不滿，竟當場折返回來，在馬路上跟騎士大吵。另一家外送員目睹全程，事後上前來關心騎士，還承諾會協助檢舉，引發網友熱議。

行車紀錄器可見，重機騎士在路口停等紅燈，準備直行光復路，不料綠燈一亮起，內側的外送員才打燈右轉，當場擋住他的去路。騎士見狀不滿，連按兩聲喇叭，對著揚長而去的外送員飆罵髒話，沒想到對方竟折返回來跟他理論。

▲▼外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲外送員從內側右轉，擋住直行的重機騎士。（圖／東森新聞）

▲▼外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕。（圖／東森新聞）

▲外送員不滿被罵，折返找騎士理論。（圖／東森新聞）

當時外送員主動騎回來，在下一個路口堵人，看到人劈頭就質問「你剛在譙什麼？」騎士接連反嗆，「為什麼到路口才打方向燈」、「要轉彎不先靠右？」

外送員辯解「我已經靠右了阿！」但騎士撂下一句「我有行車紀錄器，要不要叫警察！」讓外送員啞口無言，最後雙方各自離開。

值得一提的是，重機騎士到下個路口後，有另一家外送員主動上前關切，不僅聲稱目擊全程，還拍胸脯保證會幫忙檢舉，「他跟你吵完，迴轉沒打方向燈，我會檢舉他，我有錄到！」

▲▼外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕。（圖／東森新聞）

▲同行外送員上前關心，承諾會幫忙檢舉。（圖／東森新聞，下同）

許多網友看完後，紛紛留言撻伐外送員，「這樣子騎車！真的是嫌命太長，不怕死」、「太晚打方向燈真的欠罵」、「知道自己要轉彎就先騎內線阿」、「看來是時間還很夠( ´▽` )ﾉ」、「神祖牌到處衝」、「右轉靠右很難嗎！從內往外切，一定會擋到直行車」。

不過，也有網友不以為然，留言表示「一個三寶，一個嘴邱」、「兩方都不對，誰被譙髒話會爽阿」、「出門忍一忍」、「有行車紀錄器了不起？罵髒話也沒必要吧」，還有人說「後面來的UB外送員真的很可愛，笑翻」、「髒話剛好而已，現在不罵等出事再罵嗎？」掀起論戰。

▲▼外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕。（圖／東森新聞）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
逛好市多驚見「橙金色泡麵」　正妹嚇歪手刀囤貨…網一看瘋搶：這
快訊／板橋17歲少年疑開槍自戕　母返家驚見兒倒臥血泊
機長邀約進駕駛艙！白皙正妹「比V燦笑」拍照：超開心　結局出爐
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕

台灣調查：「35～39歲」離婚率最高　7年之癢拉長到9年

【英語多益通】從智利取消APEC看國際會議關鍵字

新聞雲App再升級！會員集點新任務更多元了！

護國神犬超萌LINE貼圖上線！　中華電信攜農委會號召全民拚防疫

陸推「惠台26條」可幫申請旅行證件　學者曝現況：台灣護照好用很多

南部店！他點一碗陽春麵「超級陽春」　加肉燥要錢傻眼了...網吵翻

麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

氣象局曝2波「低溫探18℃」時間點！　一張圖看一周雨區

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕

台灣調查：「35～39歲」離婚率最高　7年之癢拉長到9年

【英語多益通】從智利取消APEC看國際會議關鍵字

新聞雲App再升級！會員集點新任務更多元了！

護國神犬超萌LINE貼圖上線！　中華電信攜農委會號召全民拚防疫

陸推「惠台26條」可幫申請旅行證件　學者曝現況：台灣護照好用很多

南部店！他點一碗陽春麵「超級陽春」　加肉燥要錢傻眼了...網吵翻

麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」　低調溫拿哥：住宿不會被孤立

氣象局曝2波「低溫探18℃」時間點！　一張圖看一周雨區

洗頭也能治失眠！中醫加碼授「薰衣草足浴、紅棗茶」4招安眠秘方

陳艾琳坐月子氣哭！　老公笑歪錄影「哭出雙下巴」…她抓狂：這世界不公平

花蓮84歲翁上山工作失聯！消防局放沖天炮搜救…7天後遺體下山了

「夜宿東區」運動再起　百人露宿街頭提居住正義「郭董該來睡睡看」

南方澳斷橋拆除完成！宏禹1號平台船吊離最後橋面　拚5日恢復航道通行

12家高雄獨家餐廳進駐　漢神百貨B3美食區重新登場

外送員「右轉鬼切」被譙髒話！竟騎回來開罵　同行怒開大絕

彰化「蚵殼雕刻」登廈門文博會　陸商邀約「把手藝教給受刑人」

台南「跑腿王」驚傳惡性欠員工薪資…還繼續招人　勞工局：將會同警方查處

外送到汽車旅館！他聽到「超立體音效」超困惑　推開門秒傻眼

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

「道明寺的家」沒了　劉家昌汐止豪宅拆除如氣爆

客叫餐送上樓　外送員一看備註：餐點丟地上

她列10大孤僻症狀　網：我全中

「18縣市防10級強風」今南部也變天　周末降到19度

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

女兒出嫁超豪華喜宴　老爸真的做出「一條龍」

韓好市多曝光！台人見亮點：盼引進台灣　網一面倒看衰

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

老車汰舊換新補助草案出爐...最多領5千

電剪頭皮紅腫！理髮師丟飯碗嘆：該換枕頭套

攤子旁停下　老闆出聲媽秒懂：難怪生意冷清

她親送喜帖卻被放鳥！　一滑臉書揭謊言

更多熱門

相關新聞

彰化「蚵雕」登廈門文博會詢問度高

彰化「蚵雕」登廈門文博會詢問度高

第十二屆兩岸文博會1至4日在廈門舉行，台灣的縣市主題展位從去年的5個增加至8個，首次與會的彰化縣以特產花卉與水果設計展位形象，並邀請多家業者與多名工藝家參展。其中，王功藝術家余季的「蚵殼雕刻」受到許多在地人的喜愛，甚至有人想請他將這門手藝傳授給監獄的受刑人，陶冶心靈，也培養一技之長。

外送到汽車旅館！他推開門秒傻眼

外送到汽車旅館！他推開門秒傻眼

彰化婦衝馬路丟垃圾　回頭秒遭騎士擊落

彰化婦衝馬路丟垃圾　回頭秒遭騎士擊落

外送員路邊停車　遭黑狗咬走餐點

外送員路邊停車　遭黑狗咬走餐點

電商祈求雙11賺大錢　外送員登泰山送水果籃

電商祈求雙11賺大錢　外送員登泰山送水果籃

關鍵字：

外送員鬼切彰化同行熊貓Ubereats

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

又一世界遺產！合掌村竄天大火

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面