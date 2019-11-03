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單親父女募款蓋屋！台南9旬翁「掏積蓄」北上捐款…志工秒落淚

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記者鄒鎮宇／彰化報導

彰化縣二林鎮的陳姓一家6口因住在矮擠的平房內，生活環境非常差，因此台灣心義工團發起號召，希望網友可以出錢出力，幫助陳男一家人。沒想到，台南一名熱心的9旬老翁得知後，竟獨自一人搭乘火車北上捐款，讓人非常感動。

台灣心義工團表示，由於3年前與妻子離婚，陳男獨自一人扛起家中經濟重擔，除了照顧2歲、5歲及7歲的女兒之外，還要照顧年老的父母，時間都花在家人身上的他，工作也時常沒有下落，家中甚至連廁所都沒有，環境非常惡劣。

請繼續往下閱讀...

透過網路影片宣傳，台南一名90多歲的老翁特地搭乘火車北上，想將辛苦存下的1萬元捐出，卻在抵達彰化時因不知道地點迷路，只能到派出所等待。

義工團負責人陳麗華表示，31日中午接到彰化鐵路警察局電話，才得知老翁獨自前來，立刻開車前往接人，並在車上想婉拒對方辛苦存下的積蓄，但阿公堅持捐出、認為是對義工團的感謝，她才哭著收下善款，畫面讓人動容。

▲▼單親父女募款蓋屋！台南9旬翁「掏積蓄」北上捐款…志工秒落淚。（圖／翻攝社團法人台灣心義工團臉書）

▲▼台南阿公的善心，讓志工聽到都哭了出來。（圖／翻攝社團法人台灣心義工團臉書）

▲▼單親父女募款蓋屋！台南9旬翁「掏積蓄」北上捐款…志工秒落淚。（圖／翻攝社團法人台灣心義工團臉書）

「阿公謝謝！」當老翁抵達陳男住處時，小妹妹們也為著阿公道謝，許多志工也在一旁準備為即將改建的工程做準備。據了解，義工團目標的42萬元金額已達到，多餘的錢將繼續幫助其他弱勢家庭，「台灣心這3年來我們已完成54個個案，我們截至今年底的行事曆尚有4個極弱勢家庭等著我們去幫他們蓋屋。」

台灣心義工團指出，陳男的房屋在3日晚間收工時，已達成目標55%的進度，將於9日或10日完工後交屋，「我們真的沒有騙小妹妹」，下一個個案為「東石單親爸帶著國一、小四的孩子擠在一個什麼都沒有的4坪小屋裡」，希望網友們可以持續關注。

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