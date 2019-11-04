62歲三寶婦「吞24張罰單」　無照連闖紅燈氣呼呼問警：抓我幹嘛

記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓婦人在蘆洲永蓮寺逛完夜市返家時，在蘆洲中山一路上逆向行駛，被警方發現後要攔查，但女警不斷大喊「停車」李婦仍不甩，不僅連闖紅燈還接連騎進來車道，被熱心民眾攔下時婦人還質問「抓我幹嘛？」一查才發現她根本是無照駕駛，警依照密錄器開出24張罰單共31900元，李婦嚇得目瞪口呆直呼再也不敢了。

▲三寶婦無照連闖紅燈被開24張罰單，還質問警追我幹嘛。（圖／記者陳豐德翻攝）



蘆洲警方2日晚間10時許在蘆洲中山一路上發現李婦（62歲）騎著機車逆向行駛，女警見狀立即開啟巡邏機車警笛，上前大喝要婦人停車，不料她卻充耳不聞，從中山一路轉進信義路、集賢路後一路不斷闖紅燈、未依遵行之方向行駛。

警方擔心李婦此舉會影響其他民眾用路安全，只得不斷跟在後面，過程中數度與她的機車平行、按喇叭喝令停車，李婦仍然故我，線上巡邏員警接獲通報後共15名也前往支援，最後在三重集仁街及仁勇街口一名熱心民眾實在看不下去，透過後座女子幫忙攔住李婦，不料她一下車就質問「抓我幹嘛？」、「我沒有什麼事妳追我？」，女警告訴她違規逆向，她仍死鴨子嘴硬道「我為什麼有逆向？」

警方攔停後發現李婦根本就是無照駕駛，除此之外根據密錄器蒐證內容，還開出逆向行駛1張、交通稽查拒絕停車1張、不依規定駛入來車道10張、直行闖紅燈2張、右轉闖紅燈9張，共計24張罰單，金額為31900元。李婦事後辯稱自己是逛完夜市要回家，但警方根據她的行車路線，研判她早已聽到警笛聲響，全案依照妨害公眾往來安全罪嫌送辦。

▼李婦逆向行駛被警方發現。（圖／記者陳豐德翻攝）



►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道 慘吞1.8萬罰單



►約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩 一問是自己人竟丟包醫院



►晦氣！三重天九牌賭場「開張第1天就倒台」 警拂曉攻堅逮33人

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

